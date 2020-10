Kinderboekenweek... Dit zijn leuke boeken!

1. Oma knetter 3: Winter & wonder (vanaf 7 jaar)

Dit vrolijke roze boek neemt je mee in het bizarre leven van de 7 en 3/4 jaar oude Jet. Ook ontmoet je oma Knetter. Samen met oma Knetter, Jet en de rest van haar ’circus’ aan vrienden en familie beleef je een winters avontuur, waarbij oma Knetter weer allerlei kattenkwaad uithaalt!

2. Tienerruil (vanaf 6 jaar)

Wil jouw kind graag een broertje of zusje? Lynn uit het boek ’tienerruil’ dacht er precies zo over. Ze wil graag verandering en besluit met een klasgenootje een tienerruil te doen. Lynn ruilt vier weken lang van huis met Dylan. Maar dan ontdekt ze een mysterieuze koffer waarop NIET OPENEN staat. Wat voor geheimen heeft Dylans broer?

3. Van klein tot groots: Marie Curie (vanaf 4 jaar)

Dit mooie vormgegeven boek vertelt het levensverhaal van Marie Curie, zo geschreven en getekend om jonge meisjes te inspireren om hun droom na te jagen. Toen Marie nog jong was en wilde studeren was dit een ontzettend groot taboe. Vrouwen mochten niet zomaar studeren, laat staan meerdere nobelprijzen winnen. Het is een boek dat bewijst dat je heus wel dromen kan waarmaken en/of grote taboes kan doorbreken. Dankzij de mooie platen is het boek al geschikt vanaf 4 jaar.

4. De Nachtmerriewinkel en het akelige jeukpoeder (vanaf 7 jaar)

Wanneer Nina winkelhulp wordt in de Nachtmerriewinkel, ontdekt ze een oerwoud aan gestoorde en aparte figuren, zoals de winkelgeest en de octopus-mascotte. Haar vreemde karakter maakt het er niet beter op en samen met haar nieuwe vrienden staan ze voor allerlei vreemde gebeurtenissen. Dit boek is een prachtige mix van horror en humor, waardoor het niet eng is voor kinderen!

5. Lichtjes uit de ruimte (vanaf 5 jaar)

Een boek om heerlijk bij weg te dromen, voor jong én voor oud! Emma wil altijd al tussen de sterren wonen en tijdens dit verhaal vol met kleurrijke getekende plaatjes zie je hoe Emma ouder wordt en contact maakt met aliens. Ze mag mee op een ruimteschip en heeft veel lol. Maar na een tijdje mist ze haar ouders en besluit ze terug te gaan naar aarde. Zal ze haar buitenaardse vrienden ooit nog zien?

6. George - de geheime sleutel naar het heelal (vanaf 10 jaar)

Stephen Hawking (1942-2018) was een wereldberoemd natuurkundige maar schreef ook samen met zijn zus Lucy een kinderboekenreeks over George. George is een doodgewone jongen maar hij heeft wel een bijzonder geheim; hij kan namelijk door het heelal reizen. George moet de Cosmos gaan beschermen en krijgt hierbij hulp van zijn buurmeisje Annie. Een unieke kijk op de ruimte en een zeer geschikt boek voor nieuwsgierige kinderen.

7. Reisbureau Wereldvreemd (vanaf 10 jaar)

Altijd al naar een ’multiversum’ willen reizen? Dan ben je bij Reisbureau Wereldvreemd aan het juiste adres. Flik krijgt toegang tot het ’wereldvreemdgenootschap’ en hierdoor heeft ze beschikking tot wel honderden magische werelden! Maar, deze werelden staan op het punt om te verdwijnen. Zal Flik in staat zijn om ze op tijd te redden? Of zal elke wereld verdwijnen in een zwart gat?