’Ik word vaak als cougar gezien, terwijl mijn man 1,5 jaar ouder is’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik voel me jonger dan dat ik ben. Waarschijnlijk heb ik dit grotendeels aan mijn leefstijl te danken. Na een succesvolle carrière als ondernemer heb ik negen jaar geleden alles verkocht en zijn mijn man en ik vertrokken met onze zeilboot. We zeilden in acht jaar de wereld rond, bezochten 40 landen en hebben enorm genoten. Vaak genoeg lieten we de zeilboot om met onze rugzak het binnenland in te trekken. Door het jarenlange reizen verander je, van binnen en buiten. Je hebt niet dezelfde gemakken aan boord als in huis. Als ik de was doe, moet ik dat aan wal doen. Een vriezer? Die hebben we niet. Niks gaat vanzelf, maar daardoor blijf je wel in beweging. Tijdens mijn vorige carrière heb ik enorm veel uren gedraaid. Inmiddels zijn we – letterlijk en figuurlijk – in rustiger vaarwater terecht gekomen. De stress-component is uit ons leven gehaald, waardoor je jezelf automatisch een stuk vitaler gaat voelen.”

Heb je een beautygeheim?

„Mijn moeder is mijn beautygeheim. Zij heeft weinig rimpels en ik heb de mazzel dat ik haar genen heb geërfd. Ik heb geen uitgebreid beautyritueel meer, omdat dat op een boot niet zo logisch en handig is. Van een dagelijkse make-up routine ben ik gegaan naar elke dag een lik dagcrème met SPF 30. Heerlijk toch?”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word over het algemeen ouder ingeschat dan dat ik ben. Dat heeft vooral met mijn grijze haar te maken. Ik heb nooit mijn haar geverfd, omdat ik het niet durf en niet het geduld heb om lang in de kappersstoel te zitten. Met grijze lokken word je automatisch een stuk ouder geschat. Mijn man en ik hebben geen kinderen, waardoor jonge mensen vaak moeite hebben om onze leeftijd te schatten. Mijn man ziet er overigens wel een stuk jonger uit dan ik. Ik word vaak als cougar gezien, terwijl hij 1,5 jaar ouder is. Als wij naar een museum gaan, krijg ik zonder te vragen de 65-plus korting, haha. Gelukkig zit ik er niet mee. Ik vind het vooral heel komisch.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar, vroeger had ik het altijd heel kort. Echt zo’n lekker kordaat kapsel. Tijdens onze reis heb ik het laten groeien, omdat ik het graag wilde doneren. Inmiddels is het afgeknipt en alweer opnieuw aangegroeid, maar het langere haar bevalt me goed. Het komt ongeveer tot aan mijn schouderbladen. Het past bij de fase in mijn leven, een beetje hippie.”

Janneke met haar man. Ⓒ Eigen beeld

Waarmee ben je minder blij?

„Je kan zien dat ik door de overgang heen ben. Ondanks mijn actieve levensstijl moet ik hard knokken om mijn gewicht onder controle te houden. Ik kan niet meer eten wat ik wil en moet echt op mijn voeding letten.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn aanstekelijke enthousiasme. Ik heb lol in wat ik doe en dat straal ik ook uit. Al mijn hele leven heb ik een sfeer om me heen hangen van: ’jassen aan en gaan.’ Daar houden mensen van.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Mijn leven is beter dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Door onze wereldreis hebben wij een heel nieuwe loopbaan gekregen. Nog voor ons vertrek werden we gevraagd om te werken voor een Nederlands zeilmagazine, al gauw kwamen daar nog vier internationale bladen en een boek bij. Inmiddels tekenen we onze verhalen op voor duizenden lezers en dat is fantastisch om te doen. In 2021 zijn we teruggekomen van onze reis, maar er staan alweer genoeg andere trips op de planning. Het is heel bijzonder om je geld te kunnen verdienen met hetgeen wat je het liefste doet. Vijftien jaar geleden had je me nooit kunnen vertellen dat mijn leven er zo uit zou zien, maar ik geniet er elke dag van.”

Wat houdt je jong?

„Nieuwsgierigheid. Het is belangrijk om jezelf te blijven verbazen. Gelukkig kan ik door het werk dat ik doe oneindig op ontdekking blijven gaan.”

Heb je een levensles?

„Heb je een droom? Maak een plan en voer het uit. Hoe ingewikkeld of ver weg je droom ook lijkt. Zorg ervoor dat je nooit in de spiegel hoeft te kijken en denkt: had ik maar. Blijf zoeken naar manieren om het waar te maken.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.