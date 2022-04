Is een schooluniform een goed idee?

Wijnsma zegt in een interview op Radio 1: „Wat ons opvalt binnen onze school is dat wij steeds meer zien in een grootstedelijke context, zoals Utrecht, dat steeds meer kinderen schuilgaan in anonimiteit.” „Dat betekent dat zij beoordeeld worden op hun uiterlijk terwijl zij geen idee hebben waar ze toe behoren.”

Bubbel

Er zijn veel aspecten die invloed hebben op de kansen die je krijgt. Zo kan het uitmaken in welke wijk je opgroeit, wie je ouders zijn en wat je draagt. „De ene leeft in een bubbel waarin het heel normaal is om voor een kopje koffie vier euro te betalen, terwijl een ander dat niet eens kán betalen.” Deze verschillende groepen staan in het dagelijks leven niet altijd met elkaar in verbinding. De school is de plek waar je kinderen met verschillende achtergronden dwingend bij elkaar kunt brengen. „Dan is dat een manier om tegen kansenongelijkheid op te treden.” Daarom is het volgens Wijnsma belangrijk dat deze verbinding in het onderwijs plaatsvindt.

Ongelijkheid

De rector weet dat door het invoeren van schooluniformen je de ongelijkheid niet wegneemt, „maar we gaan nu wel het gesprek grotendeels uit de weg.” Als iedereen hetzelfde zou dragen zou het de ongelijkheid in wie de hipste trui draagt of de duurste spijkerbroek wel kunnen wegnemen.

Doordat het ‘uiterlijk vertoon’ met een schooluniform wegvalt, draait het veel meer om het karakter en de persoonlijkheid van het kind zelf, zo schrijft JM Ouders. „Vrienden maak je door wíe je bent, niet door wat je aanhebt.”

Kleding

Aan de andere kant wordt kleding gebruikt om jezelf te uiten. Door leerlingen allemaal hetzelfde te laten dragen neem je dit van hen af. In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat jongens en meisjes hun eigen kleding dragen naar school. Alleen op internationale scholen in Nederland is een schooluniform gebruikelijk.

Twitter reacties

Volgens Lobke wordt kansengelijkheid een duizend-dingen-doekje.

Volgens Puk kleden leerlingen zich al vrijwel hetzelfde.

