’Waarom zat hij te kreunen achter de computer?’

Corona maakt meer kapot dan je lief is. Echt. Dag en nacht samen zijn was normaal gesproken voor mij en mijn man geen probleem. We hebben samen een kantoorboekhandel en werken dus ook altijd samen. De afgelopen periode konden we gewoon openblijven en ondanks dat we momenteel stukken minder omzet draaien, redden we het financieel gelukkig prima. Onze kinderen zijn al een paar jaar de deur uit, dus we hebben het huis voor onszelf.

Seks

Onze zoon sliep vroeger op zolder, maar sinds hij naar de stad is verhuisd, heeft mijn man er zijn werkkamer annex man cave van gemaakt. De computer staat daar en mijn man maakt er speciale haakjes, waarmee hij verschillende soorten vis kan vangen. Hij kan echt uren boven doorbrengen en ik kwam er eigenlijk amper. Maar een paar weken geleden wilde ik hem verrassen. We hadden al zo lang geen uitgebreide seks gehad, dus ik had de slaapkamer gezellig gemaakt met kaarsen en een koeler met een flesje bubbels erin. Ik had mooie lingerie aangetrokken met een nieuwe satijnen kimono erover. Het liep tegen half elf toen ik de zoldertrap opliep. Ik wilde hem verrassen, dus ik probeerde zo min mogelijk geluid te maken. Ik duwde de tussendeur open en hoorde mijn man een beetje kreunen. ’Zit hij nou zo ingespannen die haakjes te bouwen?’, dacht ik nog naïef.

Hij noemde een vrouwennaam en kreunde weer. Ik duwde de deur met een ruk verder open en schrok van wat ik zag: hij zat met zijn broek op zijn enkels voor de computer en op het scherm zag ik een jonge vrouw die zichzelf lag te bevredigen en hem geil aankeek. Niet ouder dan onze dochter. Ze had niet door wat er aan de andere kant van het scherm gebeurde en kreunde nogmaals zijn naam. Terwijl mijn man me met zijn geslacht in zijn hand verschrikt aankeek. Ik gilde, geloof ik. Hij ook. Het was zo ontzettend gênant. Hij sprong op en probeerde het scherm zo snel mogelijk weg te klikken. Zijn erectie zwiepte heen en weer toen hij zijn broek omhoog sjorde om zich te bedekken. Ik draaide me om, want die aanblik deed me kokhalzen. Snel liep ik de trap af. Hij kwam achter me aan, probeerde me te omhelzen, te kalmeren. Ik moest huilen, voelde me zó bedrogen. Hem vond ik walgelijk en ik duwde ’m van me af. Een beetje porno kijken is één, maar webcamseks is wat mij betreft toch echt wel even wat anders; dat is veel intiemer.

Logeerkamer

Hij begon zich te verontschuldigen en zei dat dit de eerste keer was dat hij zoiets deed. Ik geloofde er niets van en heb hem die nacht meteen naar de logeerkamer verbannen. Omdat ik niet kon slapen, heb ik de creditcardafschriften van de afgelopen paar jaar opgezocht. Ik zag om de zoveel weken afschriften van om en nabij de 35 euro. Die liepen terug tot 2017. Dus dat hij die avond voor het eerst op deze manier seks had met een ander, was een leugen. Ik heb hem er de volgende dag mee geconfronteerd en toen gaf hij alles toe. Hij was er per toeval een keer op terechtgekomen en inmiddels was het vaste p(r)ik om zo aan zijn trekken te komen. Wat ik nog het meest storend vind, is dat hij - 60 jaar - voor heel jonge meiden kiest: ze zijn amper 21!

We hebben er enorme ruzies over gehad en nu zwijgen we het dood. Ik moet er ook niet aan denken om seks met hem te hebben. Hij stikt er maar in. Ik mis mijn hartsvriendinnen op dit moment meer dan ooit. Ik wil met ze doorzakken en horen dat het weer goedkomt en dat hij een klootzak is. Maar in plaats daarvan zit ik avond na avond thuis. Hij blijft nu iedere keer schaapachtig en schuldbewust naast me op de bank zitten. Daar word ik niet goed van. Ik kan niet wachten tot het coronavirus verdwenen is, want ik moet echt even een tijdje tot mezelf komen.”

