Praat mee: Mogen we ouderen vragen te verhuizen om ruimte te maken voor gezinnen?

Volgens adviesbureau Capital Value neemt de huidige woningnood de komende jaren steeds verder toe. In 2025 zal Nederland zo’n 316.000 woningen tekortkomen, iets waar ook gemeente Zwolle zich op wil voorbereiden. In een nieuw actieplan dat is opgesteld in samenwerking met onderzoeksbureau Riga worden verschillende mogelijkheden besproken. Zo moeten kleine huishoudens, veelal ouderen, verleid worden om kleiner te gaan wonen. Hierdoor moet er meer woonruimte vrijkomen voor grotere huishoudens zoals gezinnen. Er is 100.000 euro voor dit plan uitgetrokken en de uitvoering begint naar schatting in het najaar van 2023.

Bouwen geen optie

Meer woningen bouwen om het tekort op te vangen zou moeilijk zijn vanwege personeelstekorten en stijgende bouwkosten. Daarnaast is het niet de enige oplossing, staat in het rapport te lezen. „Het is ook een allocatievraagstuk: ’de juiste doelgroep in de juiste woning’.” Dat zou dus gerealiseerd kunnen worden wanneer er een betere doorstroming komt, waarbij onder andere ouderen moeten plaatsmaken voor grotere huishoudens.

Veel mensen blijven in het huis wonen waar ze met het gezin ook woonden, zien de onderzoekers. Dan beschikt iemand al snel over vier overbodige slaapkamers. „Als voor deze groepen passende woonruimte geboden kan worden dan ontstaat er ruimte voor jongere woningzoekenden. Zo wordt de gehele keten aan een nieuwe woning geholpen door het bouwen van één woning.”

Niet de eerste

Eerder dit jaar kwam de gemeente Amsterdam met een soortgelijk idee: wanneer kinderen het ouderlijk nest verlaten en op zichzelf gaan wonen, moeten hun ouders verleid worden om óók te vertrekken. Wethouder Zita Pels sprak zelfs van mogelijke clausules in huurcontracten om mensen hiertoe te verplichten.

Er kwamen destijds gemengde reacties op het plan. Zo vertelde GroenLinks-gemeenteraadslid Nienke van Renssen in radioprogramma Dit is de Dag voorstander te zijn: „Ik denk dat zo’n clausule helpt om met de woningcorporaties samen te gaan kijken: wat is een andere geschikte woning voor deze mensen? Uiteindelijk is de ruimte schaars en moeten we allemaal iets gaan inschikken en opschuiven, zodat iedereen op het juiste moment in zijn leven een passende woning heeft.”

VVD-raadslid Myron Von Gerhardt gaf in een uitzending van NPO Radio 1 aan juist geschrokken te zijn. „Je zou maar je hele leven iets hebben opgebouwd en dan moet je de deur uit op het moment dat je kinderen uit huis zijn. Dat moeten we denk ik niet willen.”

Praat mee

Wat vind jij? Moeten ouderen kleiner gaan wonen vanwege de krapte op de woningmarkt? Of gaat dat te ver en mogen we dat helemaal niet van hen vragen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Marcha spreekt van een wanbeleid.

Els en Renate zagen de problemen omtrent de woningcrisis al aankomen.

Volgens Chris zijn er niet genoeg kleine en betaalbare woningen beschikbaar om dit te realiseren.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.