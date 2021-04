Daghoroscoop 30 april - Blijf alert Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Het lijkt in financieel opzicht een stabiel jaar te worden. Er worden je mooie carrièrekansen gegund, die je, als het ware, in de schoot zullen vallen en waarvoor je je niet hoeft in te spannen. Breid je netwerk uit met belangrijke contacten, autoriteiten en machthebbers die je kunnen steunen.

RAM

Trek niet teveel verantwoordelijkheden en taken naar je toe. Een plan voor een bijeenkomst of barbecue moet misschien worden uitgesteld, maar bewaar het draaiboek. Wees gastvrij, houd het eenvoudig, praktisch en gezellig.

STIER

Een sterk gevoel van eigenwaarde kan je vandaag motiveren. Kom in actie. Breek door vastgeroeste ideeën heen en staaf je overtuiging met daden. Je kunt dezer dagen goede vorderingen maken met hetgeen je hebt gepland.

TWEELILNGEN

Je kunt voor het dilemma worden gesteld of je je geld moet uitgeven of sparen. Vraag je af wat je werkelijk nodig hebt, dan zul je beseffen dat je goed af bent met hetgeen je hebt. Riskant investeren is meer iets voor anderen.

KREEFT

De wensen van je partner en jij kunnen sterk uiteenlopen. Hoe graag je de ander ook ter wille bent, je wil ook aan je eigen wensen voldoen. Geven en nemen zal noodzaak zijn; je zult beiden wat water bij de wijn moeten doen.

LEEUW

Probeer vernieuwend te zijn als je routinewerk doet. Zoek uit wat de laatste ontwikkelingen op je terrein zijn en volg daarna een training om jezelf bij te spijkeren. Je zult al snel beseffen dat het je een voorsprong en meer geld bezorgt.

MAAGD

Het zal niet moeilijk zijn om er een prettige dag van te maken. Neem deel aan het organiseren van een project in je buurt en sluit je aan bij degenen die bereid zijn je pad te effenen. Elk goedbedoeld initiatief zal in de smaak vallen.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten om hart en verstand op één lijn te krijgen. Je zult moeten goochelen om situaties met elkaar te rijmen. Doe je best om allen die je dierbaar zijn gelukkig te maken en zet jezelf maar even opzij.

SCHORPIOEN

Blijf alert; een deadline kan je sneller inhalen dan verwacht. Steek niet teveel tijd in telefoongesprekken en surfen op het net. Houd de klok in de gaten. Lees je in en ga sparen voor een reis, maar verwaarloos je werk niet.

BOOGSCHUTTER

Impulsaankopen of een te royaal gebruik van je creditcard kan ervoor zorgen dat je meer schulden maakt dan je van plan bent. Neem een behoudende vriend(in) mee als je gaat shoppen en zelf weet dat je je niet kunt inhouden.

STEENBOK

Je beschikt vandaag over overtuigingskracht waardoor het een geschikt moment is om te vragen wat je wilt hebben. Voer een verhelderend gesprek met je partner. Maak af waaraan je bent begonnen en verspil geen tijd.

WATERMAN

Pas op je tellen. Er is niets op tegen om goed voor anderen te zijn, maar denk ook aan jezelf. Laat je door niemand tekort doen en zie erop toe dat je de liefde en steun die je anderen geeft, in ongeveer gelijke mate terugkrijgt.

VISSEN

Er kunnen donkere wolken samenpakken boven een samenzijn. Belangrijke informatie kan verborgen blijven of je hoort slechts de helft van een verhaal. Deel je besluiten en meningen met iemand met wie je op dezelfde golflengte zit.

