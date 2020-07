André Junior nu afschermen op social media? Het leed is allang geleden!

Wij hebben een familie-app, waar de aanhoudende stroom berichten rondom André Hazes en zijn gevolg een terugkerend item ter vermaak is. Of het nou iets met zijn moeder of zus is of iets met Monique of Bridget of Nikkie Plessen of een andere vrouw waar hij mee in een voorraadhok heeft liggen vozen (of niet); er is iedere dag wel iets te melden. Je zou het mediageil kunnen noemen, want het is écht niet zo dat de media André & co de hele dag achterna lopen, als ware hij Lady Di. Dré en Mo weten zelf de weg naar hun fans PRIMA te vinden.

Verbod

We hebben in de loop der jaren van alles voorbij zien komen en dat was zelden te bestempelen als ’chique’. Hoeft ook niet natuurlijk, ieder zijn ding. Maar zoals Bridget destijds voor het oog van de camera door een dronken André in een kroeg bij haar hoofd werd gepakt voor een zoen – en toen toch geen zoen, heel ongemakkelijk, had voor mij genoeg reden voor een algeheel socialemedia-verbod geweest. Je zal zo op Instagram staan zeg. En het zullen je ouders zijn, die zich zo laten gaan.

Lachwekkend

Maar nu komt er een ommekeer in de social-uitingen. André Junior komt niet langer herkenbaar in beeld. Ik krijg er een beetje een groundhog day-gevoel bij, want volgens mij is dit in april ook al aangekondigd. En als ik even door zijn vaders Insta scroll, zie ik een bijna lachwekkende foto met poging tot onherkenbaarheid. André staat met zijn zoontje tegen een muur aan geleund. Over de oogjes van het ventje zijn drie kruisjes geplakt. Bij Opsporing Verzocht zouden ze er inspiratie op kunnen doen – wat een vermomming.

Opmerkelijk

’Het hele herkenbare willen we niet meer’, zegt Monique tegen Shownieuws. Dreetje Junior werd herkend door oudere kinderen, die hem vervolgens voortrokken en dat ziet het stel niet zitten. Opmerkelijk hoor. Je stelt je kind dus eerst bloot aan een real life soap en een overdosis foto’s op social media, om nu ineens na te denken over de gevolgen? Ik denk dat ik probleemloos uit een miljoen blonde kindertjes hun zoontje aanwijs. Het leed is al lang en breed geleden.

Katja Schuurman

Het is treurig voor zo’n mannetje. Op school zal vanaf groep zes, zeven wel bij de kinderen bekend zijn wie zijn ouders zijn; dat wordt ze ingefluisterd door papa en mama. En met een beetje pech horen ze ook wat die ouders de afgelopen jaren allemaal voor het oog van de media hebben uitgespookt, daar praten wij namelijk maar wat graag over met z’n allen. Zo heb ik ook wel eens medelijden met de dochter van Katja Schuurman. Heel leuk, zo’n lekker gekke vrije moeder, maar leg jij maar eens aan je vriendinnen uit waarom ze met zeven mannen in een jacuzzi seks had.

Hypocriet

Dat je als kind door je bekende ouders in de spotlights wordt gezet, is in zekere zin onvermijdelijk. Mensen komen er toch wel achter wie je bent. Maar dat je als bekende ouders je kind vol op het podium zet (letterlijk vaak, in het geval van Monique en André) en vervolgens je kind ineens heel ’pedagogisch verantwoord’ gaat beschermen met wat rode kruisjes op de ogen, voelt voor mij wat hypocriet.

BN’ers

Had dit eerder bedacht. Opvoeden is in zekere zin absoluut maar een beetje aanklooien en zien waar het schip strandt, niemand is feilloos. maar het mag toch zeker geen verrassing zijn dat je kind er last van krijgt dat je hem zo meesleurt in je eigen hang naar aandacht? Een beetje meer bescherming voor dit soort kinderen zou helemaal geen kwaad kunnen, denk ik. Maar ja, hoe ga je zoiets handhaven? Het is te hopen dat Dreetje een beetje van zich af weet te bijten. En al jong leert wie alleen maar zijn vriend wil zijn, omdat zijn ouders BN’ers zijn.