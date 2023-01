Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie Oudere mannen die een jonge vrouw willen: wat is daarvan de reden?

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

Jeffrey Wijnberg is niet mild over de ouder wordende vrouw.

Op de redactie van VROUW is al langer een discussie gaande over de redenen dat sommige oudere mannen voor een jongere vrouw kiezen. Wat bezielt ze? We vroegen het psycholoog Jeffrey Wijnberg, die niet liegt als hij zijn persoonlijke standpunt in deze column aankondigt: „Het antwoord is niet bepaald vleiend voor het vrouwelijk geslacht. Maar hierbij dan het verlossende antwoord.”