Zó leer je je kind gezond(er) eten!

„Zulke resultaten kom ik in mijn onderzoek ook vaak tegen. Kinderen hebben een aangeboren voorkeur voor alles wat vet- en suikerrijk is”, vertelt Battjes-Fries. „Juist daarom is het zo lastig voor hen om ongezonde verleidingen te weerstaan. Zoet geeft veel energie, voelt veilig en is daarom lekker. Het voelt daarom veilig. Producten die bitter en zuur zijn, laten kinderen liever staan - daarvan hebben ze juist weer een aangeboren afkeer. Helaas betreft dat nu net de groenten, die met al hun vitaminen, mineralen en vezels essentieel zijn voor een gezond eetpatroon. Aan de andere kant zijn het dus ook weer die zoete en vette producten die op een slimme manier en met schreeuwerige, kleurrijke verpakkingen in de schappen liggen.”

Aangeboren afkeer

„Wat ’normaal’ is, blijft een heel lastige discussie. Je kunt een ouder niet op een simpel briefje geven wat een kind in welke hoeveelheden moet en mag binnenkrijgen. Neem bijvoorbeeld vetten: die heeft een kind simpelweg nodig om te groeien. Geef je je kind alleen maar producten zonder vet, dan gaat het dus mis. Maar geef je ze tevéél vetten, dan worden ze te zwaar. Suiker is ook niet per se slecht, maar te veel suikers liggen altijd op de loer. Het gaat om de balans, en die is voor ieder kind anders. Het is heus niet erg als je kind bijvoorbeeld iedere dag een koekje krijgt, als je er maar op let dat hij/zij verder dagelijks voldoende voedingsstoffen uit de Schijf van Vijf binnenkrijgt. Dan blijft er altijd wel een beetje ruimte over voor iets te snoepen. Dat kan overigens ook prima met groenten en fruit.”

Maar wat als die Schijf van Vijf nou juist zoveel problemen oplevert? Wat als het eten van één doperwtje al de grootst mogelijke strijd oplevert? Het is de truc om gezond eten leuk en aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat het thuis normaal is, stelt Battjes-Fries. „En om kinderen er zélf bij te betrekken! Nodig ze bijvoorbeeld eens uit in de keuken en vraag of ze helpen bij het koken. Je hoeft ze natuurlijk niet met vuur en andere gevaarlijke attributen in de weer te laten gaan, maar het wassen van sla of het pellen van spruitjes is al genoeg. Als ze je kunnen helpen bij de bereiding wordt het meer ’eigen’ en krijgen ze een trots gevoel. En let maar op: het eten zal vervolgens ook een stuk gemakkelijker gaan. Datzelfde geldt als je een moestuintje aanlegt en je kinderen vraagt om mee te helpen zaaien, verzorgen en oogsten. De bereidheid om groenten te eten wordt daardoor echt groter.”

Gezond is te abstract

„Het probleem is ook vaak dat gezond eten te abstract is voor kinderen. ’Eet je bord leeg, want dat is gezond!’ Dat soort concepten zijn voor een kind nog hartstikke ongrijpbaar. Een moestuin, en het hele verhaal daaromheen, maakt het al een stuk tastbaarder. En aangezien kinderen spelenderwijs het best leren: speel eens spelletjes met groenten en fruit! Lees een boekje waarin een spruitje een avontuur beleeft of laat je kind een kleurplaat inkleuren waarop groenten staan afgebeeld.”

Hoe vermoeiend het soms ook mag zijn om voor de zoveelste keer dat flintertje witlof onder de neus van je kind te schuiven: blijf dat vooral doen, stelt Battjes-Fries. „Kinderen hebben vaak 10 tot 15 keer nodig om een smaak te accepteren, dus stoïcijns herhaald aanbieden werkt wel degelijk. Zet niet gelijk een bord vol spruitjes neer, want dan eten ze het niet en bovendien: dat hóéft ook niet. Iedere stap verder is een overwinning, dus ook als dat een kwart spruitje is. Probeer iedere keer weer iets meer, en kijk ook of je de groenten op verschillende manieren kunt bereiden. Stapje voor stapje zul je zien dat je kind eraan went.”