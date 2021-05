Trudy was huismoeder, maar werd kostwinner: ’We draaiden de traditionele rolverdeling om’

Huismoeder

„Aan het begin van ons huwelijk werkten mijn man en ik allebei. Toen we vijf jaar getrouwd waren, werden we voor de eerste keer ouders van een zoon. Twee jaar later kregen we nog een zoon (Alexander en Sebastiaan, nu 42 en 40). Ik besloot te stoppen met werken en ik werd huismoeder. Mijn man was kostwinner, hij werkte fulltime in een drukkerij.

Toen de kinderen naar de middelbare school gingen en zelfstandiger werden, besloot ik weer een parttime baan te zoeken bij een verzekeringsmaatschappij. In het begin werkte ik twaalf uur in de week, later verhoogde dit naar achttien uur en ging ik als salarisadministrateur werken bij het Leger des Heils. Mijn man werkte op dat moment nog fulltime, totdat hij op 44-jarige leeftijd werd afgekeurd door een aandoening aan zijn gewrichten.

Rollen omdraaien

Hij kwam in de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) terecht en op dat moment besloten we de rollen om te draaien. Ik ging fulltime werken en was sindsdien kostwinner, terwijl Ron vanaf dat moment het huishouden op zich nam. Hij zorgde ervoor dat het thuis op rolletjes liep. De jongens namen we ook mee in de huishoudelijke taken. Zij moesten zelf hun kamer schoonmaken en werden regelmatig verzocht bijvoorbeeld de afwas te doen.

Hoewel ik met een goed gevoel terugkijk op mijn tijd als huismoeder, denk ik ook dat ik die rol automatisch aannam door de traditionele rolverdeling die destijds nog bestond. Begrijp me niet verkeerd, ik vond het fijn om er te zijn voor mijn jongens, maar het was toen simpelweg niet gebruikelijk dat de vrouw zou gaan werken en dat de man thuis zou blijven.

Huishouden

Het is destijds dan ook niet ter sprake gekomen dat ik zou gaan werken en dat mijn man zijn baan op zou geven. Hij verdiende op dat moment ook het meest, dus was het een logische keuze. Gelukkig vond hij het niet moeilijk dat ik voorstelde de rollen om te draaien toen hij werd afgekeurd. Hij is geen macho man en zijn ego werd daardoor niet aangetast.

Hij regelde het huishouden en ik bemoeide mij daar niet mee. Ik ben geen vrouw die een briefje op tafel achterlaat met een to-do lijst. Wat al die jaren wel mijn taak is gebleven, is het schoonmaken van de badkamer en het toilet. Hij kookte, lapte de ramen en maakte het meest schoon. Nu we gepensioneerd zijn, doen we het huishouden samen.

Gezamenlijke rekening

Dat is ook ons motto, ‘samen zijn we één’. We hebben daarom ook, sinds dat we trouwden, alleen een gezamenlijke rekening. We hebben beiden een pensioen opgebouwd en krijgen nu AOW. Ik ben van de financiën in ons huwelijk en ik hou onze uitgaven bij in excel. Maar we overleggen zeker niet al onze uitgaven, met een uitzondering voor hele dure bestedingen.

Ik denk dat over het algemeen de traditionele rolverdeling nog steeds bestaat. Natuurlijk zijn er tegenwoordig genoeg vrouwen die fulltime werken, maar toch denk ik dat het huishouden vaak voor de vrouw haar rekening komt. Leven en laten leven denk ik dan, maar toch zou ik vrouwen mee willen geven dat ze het gesprek met hun man moeten aangaan als ze niet tevreden zijn. Communicatie is de basis van elke relatie, naast liefde natuurlijk.’’

