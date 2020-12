Daghoroscoop 24 december

VANDAAG JARIG

Ook als je gezondheid oké is, kan die altijd beter. Let vooral op uw knieën, gebit en rug, terwijl ook uw bronchiën kwetsbaar kunnen zijn. Waar het je hart betreft is van belang je geen zorgen te maken. Geloof dat alles wel goed komt. Kortom: houd het glas liever half vol dan half leeg.

VRIJDAG JARIG

Gezondheid en energie moeten beter zijn geworden de afgelopen maanden en véél beter dan in 2018 en 2019. Als je die jaren redelijk bent doorgekomen heb je het goed gedaan. Veel nadruk ligt komend jaar op kinderen, creativiteit en plezier, al kan je het met kinderen te stellen krijgen.

ZATERDAG JARIG

Jouw communicatie en intellectuele belangen zijn goed geregeld en dat neemt komend jaar nog toe. Studenten zullen in hun studie succesvol zijn; schrijvers, leraren, bloggers en marketingmensen gaan een goed en zelfs voorspoedig jaar tegemoet.

ZONDAG JARIG

Een autoritaire houding t.o.v. kinderen zal niet het gewenste resultaat opleveren; ze zullen alleen willen luisteren als je het hoe-en-waarom van je beslissingen duidelijk maakt. Je zal komend jaar de noodzaak voelen je welzijn beter te regisseren met een dieet en regelmatige check-up.

RAM

Laat de laatste loodjes niet te zwaar wegen. Breng jezelf in de juiste stemming en straal gastvrijheid uit. Schenk speciale aandacht aan je uiterlijk; toon dankbaarheid als je cadeautjes krijgt, ook als ze naast de roos schieten.

STIER

Probeer op een of andere manier de kerstman een handje te helpen; schenk thee in een bejaardenhuis, bied onderdak aan een eenzame, laat iemand meedelen in je welvaart. Blijf aardig, ook tegen mensen die je niet mag, uit geen kritiek.

TWEELINGEN

Zorg dat je genoeg in huis en voorbereid hebt; er kan onverwacht iemand aanschuiven. Je zal het naar je zin hebben en dierbaren zullen genieten. Geef een humeurig iemand liever een aai dan een reprimande.

KREEFT

Blijf thuis, ga de keuken in en maak iets bijzonders klaar. Zorg echter ook voor frisse lucht. Reserveer de kerstdagen voor alles wat leuk, lekker, goed en gezellig is. Noteer na afloop wat voor herhaling vatbaar is en wat niet.

LEEUW

Moet je nog boodschappen doen dan zal je duurder uit zijn dan voorzien. Maak er vreugdevolle dagen van; met jouw creativiteit wordt kerstmis een memorabel gebeuren voor iedereen. Laat anderen ook eens aan het woord.

MAAGD

Je zal nog veel te doen hebben. Zorg voor een liefdevolle en vredige sfeer en voorkom elke wanklank. Snoep en snack nu niet te veel zodat je je met kerst even kunt laten gaan. Reserveer een deel van de vrije dagen voor jezelf.

WEEGSCHAAL

Je weet dat je bemind wordt; verberg je eigen gevoelens niet. Straal optimisme uit, dan zal het goed met je gaan. Bedenk wat je verwacht van het leven en wat je te bieden hebt. Erken dat je jezelf teveel restricties oplegt.

SCHORPIOEN

Middenstanders zullen het druk hebben maar moeten elke klant toch als koning behandelen. Als je vriendelijk bent zal men je ook vriendelijk bejegenen. Bezorg iemand die met kerst alleen is een gedenkwaardige avond.

BOOGSCHUTTER

Het zal moeite kosten je te concentreren als je vandaag nog moet werken; je hebt veel aan je hoofd. Laat je 1e kerstdag door familie verwennen, maar laat jezelf niet onbetuigd. Vraag je partner je te helpen.

STEENBOK

Je kunt aan de vooravond van kerstmis emotioneel zijn, zeker als je in een paar zaken tekort bent geschoten. Leer je kinderen de beginselen van schaken, dammen of bridgen. Maak het jezelf niet te lastig; overdaad schaadt.

WATERMAN

Stel boodschappen niet uit tot het laatste moment; zowel je energie als inspiratie raken uitgeput. Geniet van een ouderwetse kerst met een traditioneel diner en onderhoudende gesprekken. Er wacht je een verrassing.

VISSEN

Geef al je aandacht aan familie; pak cadeautjes mooi in. Houd tradities in ere, speel kerstmuziek en kleed je feestelijk. Zorg voor een mooi gedekte tafel, traditionele gerechten, warmte en gezelligheid, en kaarslicht.

