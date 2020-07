Daghoroscoop 30 juli

VANDAAG JARIG

U kunt dit jaar rebels zijn, verlangen naar vrijheid en af van persoonlijke verplichtingen. Meditatie kan helpen uw stemmingen onder controle te houden. Een positieve en constructieve levensinstelling is uw sleutel tot fysieke gezondheid. Doe uw best om de relatie met kinderen goed te houden.

RAM

Investeer in relaties als zekerheid belangrijk voor u is. Pas u aan en tracht de beweegredenen van de mensen die u dierbaar zijn te doorgronden. Vrijgezellen kunnen een huidige platonische relatie omzetten in een langdurige verbintenis.

STIER

Analyseer wat u motiveert. Uw goede ideeën maken u een waardevolle werknemer en teamgenoot. U kunt indruk maken op iemand die tot nu toe geen hoge hoed van u op had. Doe uw voordeel met overrompelend onverwacht nieuws.

TWEELINGEN

Een goed moment om iets aan uw conditie te doen. Ga sporten en speel voor uw plezier. Geen dag om u over details te buigen; u zult zich vervelen. Zorg dat u goed en vrolijk gezelschap bent. Neem uw geliefde weer eens mee uit.

KREEFT

Een goed moment om het gezinsbudget te herzien, een testament op te stellen, een pensioenplan te maken of verzekeringen aan te passen. Een gesprek op de werkvloer kan u verder uit uw tent lokken dan u van plan bent.

LEEUW

Een ernstig gesprek met uw geliefde zal u goed doen en de band tussen u beiden versterken. Ook een discussie met een zakenpartner zal nuttig blijken. Maak af waarmee u bezig bent, al zou u nu liever met iets nieuws beginnen.

MAAGD

Deel uw voorspoed met anderen en geef eens een cadeautje ook al is daar geen reden voor. Een prima dag om over gevoelens te praten. Klanten zijn bereid te kopen wat u te koop hebt, collega’s zullen helpen in ruil voor een beloning.

WEEGSCHAAL

Op intellectueel gebied valt geld te verdienen en tevens op het terrein van reclame en p.r. Steek geld in reiservaring en studie, of een snellere computer. Vervang huishoudelijke apparaten die hun beste tijd hebben gehad.

SCHORPIOEN

Enthousiasme en optimisme zullen overheersen. Ga naar buiten als het mooi weer is en geniet van de natuur. Probeer niet overal tegelijk te zijn want dan maakt u brokken. Neem uzelf en anderen niet te serieus; leef en laat leven.

BOOGSCHUTTER

Op vriendschappelijk gebied kan het een geluksdag worden als u samen iets doet wat boven verwachting slaagt. U kunt een prijs, wedstrijd of weddenschap winnen. Laat anderen delen in uw geluk. Neem een uitdaging aan.

STEENBOK

Opgeruimdheid en positivisme bepalen deze dag. Er wacht u een financiële uitdaging waarmee u geen moeite zult hebben. Uw intuïtie staat op scherp. Beloof niets wat u niet waar kunt maken. Besef dat u anderen nodig hebt.

WATERMAN

Als u toe bent aan verandering is dit een geschikt moment. Probeer van elke reis iets op te steken; verdiep u in de taal of zeden van een ander land of combineer een zakenreis met museumbezoek. Sta open voor het onbekende.

VISSEN

Een goede dag voor onderzoek; vergaar zoveel mogelijk kennis. U zult zich makkelijk aanpassen nu u alert bent. Ontmoet mensen uit andere landen en van verschillende leeftijd. Leer alles wat u te pakken kunt krijgen over een onderwerp.