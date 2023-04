Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Jipke (17) is eigen baas: ’Ik hou er niet van als iemand mij commandeert’

Door Sanne Bakker

Moeder Anne-Marie (rechts): „In het begin vond ze het natuurlijk nog spannend om met klanten om te gaan, zeker als er kattige tussen zaten. Ⓒ Brenda van Leeuwen

Het aantal ondernemers jonger dan 21 is in de afgelopen zes jaar flink toegenomen: van bijna 19.000 tot ruim 50.000. Ook Jipke (17) heeft een eigen bedrijf. Haar moeder is apetrots.