Ⓒ Prive foto

Romana Vrede (47) maakte eerder al een theatervoorstelling en – in samenwerking met De Wereld Draait Door – een documentaire over haar zoon Charlie (17), die zwaar autistisch en zwakbegaafd is. Nu schreef ze ook een boek over hem, waarin ze fantaseert over iets waar geen ouder over na wil denken: de dood van haar kind.