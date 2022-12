Shanty (62): ’Ik vind mijn schouderpartij mooi’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Hoe moet je je voelen als je 62 jaar bent? Dat zou ik niet weten. Ik ben in ieder geval nog fit en jong van geest. Ik ga na werk elke dag twee uur naar de sportschool. Ik raad dat alle vrouwen aan. Het heeft mij door een moeilijke periode geholpen. In 2014 heb ik een zware burn-out gehad. Ik kon letterlijk niks meer. Ik viel een kilo per week af, omdat ik door de ellende niet meer kon eten en slapen. Daarbovenop kreeg ik ook nog last van hyperventilatie en paniekaanvallen. In totaal heb ik hierdoor negen maanden thuis gezeten. Uiteindelijk heeft het sporten ervoor gezorgd dat ik weer lekker in mijn vel zit.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik drink elke ochtend een glas kurkuma, gember en citroen thee. Deze combinatie werkt ontstekingsremmend. Het reinigt je lichaam. Ik doe het al jaren, maar tegenwoordig hoor je het steeds vaker. Verder smeer ik mezelf iedere avond in met arganolie.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd ?

„Nooit, meestal word ik rond de 40 à 50 jaar geschat. Waar dat door komt? Ik zou het niet weten. Misschien door mijn smalle bouw en kledingstijl. Ik kleed me modern en draag vaak nauw aansluitende kleding. De meeste vrouwen van mijn leeftijd zijn toch geneigd om voor de baggy-look te gaan.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Lastig om over jezelf te zeggen… Ik vind mijn schouderpartij mooi, maar daar heb ik wel hard voor moeten trainen. Daar ben ik niet mee geboren. Ik krijg daar ook de meeste complimenten over. Als ik een topje aanheb, zeggen mensen altijd dat ze zien dat ik hard train.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn dunne benen, die mogen wel iets flinker zijn. Toch ben ik bang dat daar maar weinig aan valt te doen. Het hoort bij mijn bouw. Daar is niet tegenop te trainen. Over het algemeen ben ik gelukkig meer dan tevreden met mezelf hoor. Ik zit lekker in mijn vel en ben zelfverzekerd.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op dit moment wel. Ik ben 62 jaar en heb door de jaren heen een hoop meegemaakt. Toch heeft het mij gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Ik heb een leuke man en een dochter waar ik gek op ben. Met haar sport ik ook regelmatig! Ik ben waar ik wil en moet zijn. Dat voelt ontzettend goed!”

Wat houdt je jong?

„Mijn werk. Ik ben werkzaam in de zorgsector en heb collega’s van alle leeftijden. Zo krijg ik iets mee van alle generaties zorgmedewerkers. Je bent in mijn vakgebied nooit uitgeleerd, dat maakt het juist zo leuk.”

Heb je een levensles?

„Alles gebeurt met een reden. Leer van je fouten en ga niet bij de pakken neerzitten. Loopt iets niet zoals je had gehoopt? Dan had het niet zo mogen zijn.”

