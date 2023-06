Praat mee: Snap jij dat kinderopvang niet gratis wordt?

Het plan van het kabinet om vanaf 2027 werkende ouders te voorzien van gratis kinderopvang is gisteren hard onderuitgehaald. De maatregel moest ouders financieel tegemoet komen en hen zo stimuleren om meer te gaan werken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) concluderen in een onderzoeksrapport echter dat de maatregel op dat vlak weinig effect zal hebben. Samen adviseren zij het kabinet op zoek te gaan naar een andere invulling van de hervorming van de kinderopvang.

Wereldkampioen deeltijdwerk

Met ruim vier miljoen partimers is Nederland wereldkampioen deeltijd werken; iets dat het kabinet graag anders zou zien. Vooral vrouwen kiezen daarvoor en gratis kinderopvang zal er weinig aan veranderen, stellen de planbureaus. „Het aantal uren dat gewerkt wordt is minder gevoelig voor financiële prikkels dan de keuze om überhaupt te werken”, is er in hun rapport te lezen. Het aantal uur dat iemand bereid is om te werken, zou eerder afhangen van sociale normen en eigenschappen van het werk.

De vraag naar opvang zal daarentegen juist toenemen, waarschuwen SCP en CPB. Doordat de opvang goedkoper wordt, zullen veel ouders afzien van informele opvang door bijvoorbeeld familieleden. En dat terwijl de sector nu al kampt met aanzienlijke personeelstekorten.

Kansongelijkheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat gratis opvang het meest effectief is voor ’kinderen die opgroeien onder minder gunstige sociaaleconomische omstandigheden, zoals in gezinnen met een laag inkomen of met ouders die niet werken’. Doordat opvang taalachterstand tegengaat, hebben deze kinderen een betere start op de basisschool.

In het plan wil het kabinet namelijk zesennegentig procent van de maximumprijs van de opvang vergoeden. Doordat werkende ouders met de laagste inkomens momenteel al zesennegentig procent vergoed krijgen, zullen juist zij het minste baat bij de maatregel hebben. Verwacht wordt dat de prijzen van kinderopvang verder stijgen, waardoor deze ouders zelfs meer moeten gaan betalen. Het zijn dus de midden- en hogere inkomens die er het meest op vooruit zouden gaan, wat de kansongelijkheid in Nederland kan vergroten.

