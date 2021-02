’Wat te doen met mijn stinkende puber?’

„Hij is al nooit zo’n enthousiaste doucher of badderaar geweest en vond het algauw allemaal best, maar sinds we in de tweede lockdown zitten, weigert hij pertinent zijn tanden te poetsen en doucht hij als we geluk hebben één keer in de twee weken”, vertelt Olivia.

„Als ik hem hierop aanspreek krijg ik een snauw. Ik bereik tot op heden dus nog helemaal niets, maar ik vind inmiddels dat dit niet langer kan. Hij stinkt echt en ik maak me zorgen om zijn persoonlijke hygiëne. Omdat ik me tegelijkertijd realiseer dat dit ook voor hem niet de makkelijkste periode is, wil ik hem ook niet kwetsen of beledigen. Hoe pak ik dit het beste aan?”

Riskante confrontatie

GGD-jeugdverpleegkundige Alinda Winkel begrijpt dat Olivia zich druk maakt om haar zoon, maar ziet ook een risico in de confrontatie die zij met hem probeert aan te gaan. „Hoe meer je hierover de strijd aangaat, hoe verder je van je zoon af komt te staan. Het is nu eenmaal geen peuter of kleuter meer, die je aan de hand meeneemt naar de badkamer om zijn tanden te poetsen.”

„Het zijn inderdaad lastige tijden voor jongeren. Ze hebben online les en daardoor minder regelmaat dan normaal. Het boeit ze vaak niet hoe ze eruit zien als ze voor die webcam verschijnen, sterker nog, vaak zetten ze hun camera toch uit en volgen ze de lessen het liefst vanuit hun bed. Ze voelen geen noodzaak om zich lekker op te frissen en er pico bello uit te zien.”

Hormonale veranderingen

Kennisnetwerkorganisatie Opvoedinformatie Nederland stelt dat dagelijks douchen voor een puber niet nodig is. Sterker nog, voor kinderen met een gevoelige huid kan dat zelfs onprettig zijn en als je kind snel vet haar krijgt wordt dat alleen maar erger wanneer het elke dag gewassen wordt. Toch is het volgens de organisatie belangrijk dat een puber zich wel elke dag even wast, bijvoorbeeld met een washandje. In de puberteit vinden veel hormonale veranderingen plaats die de zweetklieren onder de oksels en bij de voeten en geslachtsdelen activeren. Daarom wordt geadviseerd om in de gaten te houden of je kind in elk geval deze lichaamsdelen wel goed schoonhoudt.

Verdiepen in je kind

Alinda adviseert: „Als je je verdiept in wat er in je kind omgaat en wat hem bezighoudt, is het wat gemakkelijker om in contact te komen. Als die basis is gelegd, kun je benoemen dat je het prettig vindt als hij zich wat vaker bekommert om zijn persoonlijke hygiëne. Benoem daarbij ook vooral waaróm je dat prettig vindt.”

„Zo’n gesprekje werkt vaak het beste als je samen de afwas staat te doen bijvoorbeeld, of naast elkaar in de auto zit. Pubers vinden het niet fijn om tegenover elkaar aan tafel te zitten en voor hun gevoel aan een kruisverhoor onderworpen te worden.”