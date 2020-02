Sarah had een burn-out: Mijn kinderen logeerden bij familie

Ⓒ Eigen beeld

Sarah Van Wolputte (43) - moeder van drie - kreeg in 2015 een burn-out. Dat ze van zichzelf moest voldoen aan het ’perfect plaatje’ (waarin ze werk, moederschap, vrouw-zijn en vriendin-zijn combineerde) deed haar de das om. Over haar ervaringen schreef ze opnieuw een kinderboek - Viktor en het vuur - waarin ze kinderen probeert uit te leggen waarom hun mama opeens zo boos, droevig of moe kan zijn.