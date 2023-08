’Had ik maar nooit mijn baan opgezegd’

„Ken je dat? Dat je naar je werk gaat en precies weet hoe je dag, week en maand eruit zal zien? Dat had ik dus. Ik werkte al jaren bij het verzekeringskantoor. Een leuke baan, maar ik deed het steeds meer op de automatische piloot.”

Geen kinderwens

„Mijn collega’s waren ook best oké, maar de ’vrijmibo’s’ werden steeds spaarzamer omdat iedereen kinderen kreeg en hard hollend naar de crèche of de oppas moest. Ik heb nooit rammelende eierstokken gehad. Mijn vriend heeft ook geen kinderwens. We wonen niet eens samen, want latten vinden we leuker.”

„Ik had dus een prima leven… Maar het werd wel een beetje saai en voorspelbaar. Soms las ik verhalen van vrouwen die het roer omgooiden en naar het buitenland gingen of hun baan opzegden en een eigen bedrijf begonnen.”

Cursus life coach

„Er knaagde en kriebelde dan iets in me, maar ja, ik ben een beetje een schijterd. ’Ga dan gewoon een leuke cursus doen!’, zei mijn vriend. ’Dan krijg je misschien weer wat nieuwe inspiratie, je ontmoet nieuwe mensen…’ Goed plan, vond ik.”

„Ik ging op zoek en kwam uit bij een eenjarige cursus life coach, want hoewel ik zelf niet zo’n avonturier ben, vind ik het wel leuk om anderen met raad en daad terzijde te staan. En één jaar is te overzien, ook als ik het niets vond.”

Goede regeling

„Het bleek een schot in de roos. De cursus was superleuk en leerzaam; ik kreeg er nieuwe zin en inspiratie van. Hoe leuk zou het zijn om hier echt mijn werk van te maken? Dus zat ik vaak ’s avonds te googelen naar ervaringsverhalen en werkmogelijkheden. En toen kwam de dag dat we opeens met ons team bij de baas werden geroepen; er moest bezuinigd worden...”

„Dankzij creatief boekhouden had hij het kunnen beperken tot één fte. Er zou een goede regeling getroffen worden, maar er moest dus één iemand van ons team weg en hij zou de komende week met ons allemaal een gesprek hebben. Iedereen verliet geschrokken en zwijgend zijn kantoor.”

Die ene fte

„Diezelfde middag informeerde ik naar de afvloeiingsregeling. En die was niet verkeerd. Misschien was dit wel de schop onder m’n kont die ik nodig had… Ik had het er met m’n vriend en vriendinnen over. De meningen waren verdeeld: er waren al zoveel coaches, moest ik niet eerst iets opbouwen… De volgende dag haalde ik diep adem en vertelde dat ik dan wel die ene fte wilde zijn.”

„Nu ben ik dus twee jaar verder. Ik heb de bedrijfsnaam van mijn coachingspraktijk op m’n deur en een kamer in mijn huis ingericht als kantoor, ik heb een eigen site, adverteer in lokale krantjes en werf op social media, maar het loopt niet bepaald storm.”

Sappelen

„En het potje van de afvloeiingsregeling is inmiddels leeg. Het leek me ideaal om mijn eigen tijd te kunnen indelen, maar eerlijk gezegd word ik gek van het thuiszitten. En ik voel me nooit vrij, ben in m’n hoofd altijd met werk bezig. Ik zwerf met mijn laptop door de stad en strijk overal neer waar gratis wifi en goede koffie is.”

„Inmiddels ben ik zo wanhopig, dat ik zelfs gesprekken afluister en mensen ongevraagd advies plus mijn kaartje geef. Het is dus enorm sappelen en ik voel me stuurloos, omdat ik heel vaak niet eens een reden heb om mijn bed uit te komen.”

„Ik weiger om in een loser-rol te gaan zitten, dus doe ik naar mijn familie en vrienden alsof het allemaal prima gaat. Maar in mijn hoofd klinkt steeds vaker dat stemmetje: ’Had je maar nooit je baan opgezegd!’ Zzp’er zijn valt me zo ontzettend tegen. Ik kan soms wel janken.”

