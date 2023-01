’Het stoort me dat vrouwen in Echte meisjes in de jungle zo dom mogelijk worden neergezet’

Voordat ik me goed en wel met een kop thee en reep chocolade op de bank heb geïnstalleerd - hoe stereotyperend wil je het hebben, maar zo lig ik er helaas veel te vaak bij - erger ik me al aan de opzet van het programma. En dan heb ik het nog niet eens over de heftige onderlinge ruzies waar Echte meisjes in de jungle om bekendstaat. Maar de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen begint al met de vraag aan de deelnemers waar Laos precies ligt. Zou deze vraag ook aan een groep mannen gesteld worden die op kosten van Videoland een aantal weken naar Azië zijn afgereisd? Precies, ik dacht het niet.

Ik wil nu niet als een of andere zure tv-kijker overkomen, want dit soort mensen snoer ook ik altijd de mond met: ‘dan kijk je toch lekker niet.’ En ik moet inderdaad hardop lachen als er door een van de deelneemsters bloedserieus ‘dicht bij Portugal’ wordt geantwoord. Maar ik weet zeker dat het grootste deel van deze vrouwen enkel door de productiemaatschappij is uitgenodigd om het maken van dit soort, nou ja nogal stompzinnige, opmerkingen.

Domme uitspraken

Waardoor de kandidaten vervolgens, áls ze aan het programma meedoen en voor een draaiende camera staan, het gevoel hebben juist méér van dit soort domme uitspraken te moeten leveren. Zo is immers Britt Dekker – die in 2011 in het eerste seizoen van Echte Meisjes in De Jungle meedeed - bekend geworden bij het grote publiek en presenteert ze momenteel zelfs een van de nieuwste grote spelshows op SBS6. Met helaas nog steeds de uitspraken van een onnozele tiener. Van het ‘domme blondje’-imago kom je dus duidelijk maar zelden af.

En ja, nu zijn ook de Amsterdamse broers Dave en Donny Roelvink graag geziene gasten in menig tv-show vanwege hun platte accent en niet al te snuggere uitspraken. Maar naar een afgelegen jungle in een ver land worden twaalf mannelijke realitysterren niet zo snel gestuurd. Laat staan dat ze van de productie voor vertrek de memo zouden hebben gekregen om een zo groot mogelijk koffer op wieltjes mee te nemen. Want je gaat me niet vertellen dat werkelijk alle vrouwelijke deelnemers dachten dat dat wel gemakkelijk rijdt in de rimboe. En dat er niemand in hun omgeving heeft gezegd: ‘je mag mijn backpack wel lenen’.

Simpel

Nee, deze vrouwen zijn met voorbedachte raden om zo dom mogelijk te worden neergezet op het vliegtuig gezet. In de voice-over wordt de simpliciteit ook lekker uitvergroot en worden de dames voortdurend ‘meisjes’ genoemd. Terwijl de jongste kandidaat Diva toch ook gewoon al lang en breed volwassen is en Michella Kox inmiddels de 43 heeft aangetikt. Zou presentator Valerio Zeno dít dan wél bij zijn eigen sekse – pardon ik bedoel jongetjes – hebben gedaan? Nope. Ook hier geen twijfel over mogelijk.

We zijn nog niet halverwege de eerste aflevering of ik kan deze overdosis aan seksisme al niet meer aan. De ontspanning die dit soort vermakelijke televisie me normaal bezorgt, verandert nu ik opmerk dat dit eigenlijk helemaal niet exceptioneel is. Sterker nog; in de meeste realityseries vliegen de vrouwonvriendelijke vooroordelen me blijkbaar om de oren. Want ook in een andere momenteel populaire Videolandserie, waar vrouwelijk schoon de hoofdrol speelt, gaat het duidelijk al meteen mis met de benaming.

Drama

In The Real Housewives of Amsterdam volgen we zeven society dames die allesbehalve huisvrouw zijn. Want sterren dat zijn ze. Met inderdaad vaak een iets te groot ego of een overkill aan drama in het karakter, maar met stuk voor stuk een carrière waar ze hard voor hebben gewerkt. Zo is Hella Huizinga (38) Nederlands bekendste eventplanner en wordt haar vermogen door zakenblad Quote geschat op drie miljoen euro. En ook Kimmylien Nguyen (42) opende op haar 21e al haar eerste nagelstudio en heeft inmiddels zeven vestigingen op haar naam staan.

Niet bepaald thuiszittende vrouwen dus, maar keiharde ondernemers. Die inderdaad van shoppen, gelakte nagels en een bijpassend kleur tasje houden. Maar die daarnaast ook gewoon graag die gemanicuurde nagels uit de mouwen steken en deze tassen vaak zelf hebben betaald. Waarom wij dan als kijker acht afleveringen lang mee worden genomen tijdens het shoppen, de bezoekjes aan de kapper en het theeleuten met elkaar is mij een groot raadsel.

Tuurlijk draaien dit soort programma’s om de nodige juice en onderlinge fitties, want óók ik zit bij een ordinaire bitchfight op het puntje van mijn stoel. Maar bij het runnen van een groot bedrijf komt waarschijnlijk ook genoeg bloed, zweet en tranen om de hoek kijken, welteverstaan op een heel ander niveau. En dat is in mijn ogen minstens zo interessant. Dus beste makers van reality-tv, laten we de vrouwelijke realitysterren voortaan iets minder in een standaard gescript hokje plaatsen en wat meer in hun eigen kracht staan. Er zit niet voor niets het woord reality in dit populaire genre.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.