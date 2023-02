Zo scoor je een goed pak in de uitverkoop

„Je wilt ook geen kleding die met kinderhandjes of onder erbarmelijke omstandigheden is gemaakt dus dat maakt het ook nog lastig… Daarom is het zaak om de huidige laatste sales koopjes nog te scoren. En dat op de juiste manier zodat je de zomerse kast straks gevuld hebt voor een koopje… De portemonnee heeft het immers zwaar genoeg de laatste maanden.

Goed pak

Kijk of je een goed pak kunt scoren in de uitverkoop of in de reguliere verkoop voor een goede prijs. Bij C&A zijn ze betaalbaar in alle kleuren en ook Zara, Mango en andere winkelketens gaan mee in deze trend. Het leuke van zo’n pak is dat je de broek en de blazer samen maar ook los van elkaar kunt combineren. Als het van stretch materiaal is ben je extra veilig want zo kun je het pak ook nog dragen als je van de zomer even de teugels hebt laten vieren tijdens de vakantietijd. Draag het pak sportief met een T-shirt en een paar gympen of juist zakelijk (naar het werk of een feestje) met een paar hakken of enkellaarsjes. Combineer dit met diverse accessoires zoals riem, tas, shawl en de outfit lijkt steeds weer totaal anders! Het fijne is ook dat je nu al weet dat zo’n pak jaren meegaat want deze trend is nog lang niet voorbij. En met de feestdagen heb je ook al de perfecte outfit want met een glittertop en een paar mooie laarzen/hakken heb je zo weer een feestelijke look neergezet.

Gebreide jurk

Als je er het postuur voor hebt en je bent niet bang om wat body te laten zien dan is een gebreide jurk (en dat hoeft niet van heel dik materiaal te zijn) een prima investering. Deze kun je los dragen in de wintermaanden maar ook met een vest of een leren jack of een oversized blazer erop. Kortom: dit is de perfecte basis. Als je kiest voor een model met halflange of korte mouwen dan kun je dit exemplaar ook nog even doordragen tot maart/april en geldt de jurk als het perfecte overgangsitem. Feestelijk moment? Draag er dan een blouse onder met ruches aan de mouw zodat dit net onder de mouw uit piept en eventueel een paar metallic laarzen of glitterhakken. In sportieve gevallen: de jurk is ook superleuk met een paar gympen eronder.

Zwart/wit

Het klinkt misschien een beetje saai maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Wanneer je op dit moment in de sale of in de reguliere verkoop zwarte of witte items ziet die heel betaalbaar zijn: sla toe! Deze kleuren kun je altijd als basis gebruiken en zijn dus altijd prima om je garderobe mee uit te breiden. Een witte rok kan in de zomer heel leuk zijn met daaronder cowboyboots of een espadrille. En die zwarte blazer komt goed van pas als avondjasje als het in de zomermaanden iets kouder is, bijvoorbeeld als je aan zee vertoeft. Vergeet ook het crispy, witte katoenen overhemd niet. Hoe langer hoe beter. Draag deze op een strakke jeans of legging met een paar hakken of juist sportief met sneakers en je oogt als een filmster. Bloemetjesprints? Strepen? Psychedelische prints? Altijd doen in het zwart-wit, want hiermee leuk je een vrij eenvoudige outfit instant op en zet je een unieke look neer. Afstylen met kleurige accessoires kan immers altijd nog!

Sweaters en vesten

Heel handig voor de koudere dagen of voor als je op reis bent en graag laagjesmode draagt omdat er anders niet genoeg in je koffer past… Van sweaters en vesten kun je echt nooit teveel hebben. Schroom ook niet om die gekke kleur, die bijzondere printopdruk of het exemplaar met uniek opschrift te kiezen. Juist dat maakt je onderscheidend van de massa en deze items zijn altijd te combineren met andere kledingstukken. Ook kun je een sweater of een vest altijd nog om je middel of om de schouders dragen - leuk dus als het hier een kleuraccent betreft.

Unieke items

Ook andere budgetvriendelijke kledingstukken die voor een prikje weggaan omdat andere mensen er de waarde niet van inzien zijn perfect voor het gehele modeplaatje. Denk aan een skai (nepleer) broek of rok, dat oogt namelijk gelijk een stuk luxer dan een katoenen rokje en hier kun je dus alle kanten mee op. Maar ook die over-de-top-jurk in een felle kleur, neem maar mee. Mocht er ergens een knoopje af zijn of een rits kapot, ook dat is geen probleem - je kunt dit gewoon oplossen met nieuwe knopen of bij de kleermaker langs om een en ander te vermaken. Onlangs kocht een modevriendin een knalroze skai broek/legging bij een monsterverkoop. Ze had bij thuiskomst direct spijt, want er bleek een vlek bij de taille te zitten waar niet aan te ontkomen was. Gelukkig wist de kleermaker er wel raad mee en heeft deze vanuit de zakken van een restje stofmateriaal de boel op weten te fleuren met opzetstukken. Het resultaat? Een nog uniekere broek dan dat die al was. En uiteraard is dit de grote favoriet van vriendin geworden die hiervoor nog geen twee tientjes had betaald.

Zonnebril truc

Ben je nog niet zo tevreden over de grandeur van de items die je gescoord hebt? Dan is er nog een andere truc die kleding binnen no time een extra boost geeft. Kies (uiteraard ook in de sale of bij gunstige verkooppunten) voor een totaal over de top zonnebril die voorzien mag zijn van veel glitters en opsmuk of juist enorm groot is. Hoe groter hoe beter! Dat zorgt voor een absolute sterrenstatus uitstraling en daardoor oogt je wellicht wat eenvoudige outfit ook gelijk heel anders. Bedenk dat je tijdens het zonnen een goede zonnebril nodig hebt met de juiste bescherming voor de ogen. Maar voor de looks bijvoorbeeld tijdens een feestje of het shoppen mag het gerust een iets goedkoper exemplaar zijn die wel alle aandacht pakt.

Sieraden

Diezelfde regel geldt overigens ook voor sieraden en tassen. Dergelijke accessoires hoeven echt niet altijd van echt zilver/goud/leer te zijn om ermee te scoren. Als de items leuk ogen zie je er ook als een ’one million dollar’ girl uit immers! Groot, groter, grootst is daarbij wel het codewoord. Wees niet te bescheiden en pak lekker riant uit. En pak desnoods je kerstglitters erbij om ook in de zomer te scoren, want die Swarovski kristallen houden er nu eenmaal niet van om opgeborgen te worden maar willen gewoon shinen…

Shawl

Een shawl is echt een alleskunner. Je kunt deze niet alleen om de hals draperen of in plaats van een riem gebruiken, maar bij een groter exemplaar ook als cape gebruiken. Kleinere varianten kunnen het hengsel van een tas opleuken (Bvlgari en Hermès hebben deze trend ooit gezet) en weer qua kleur afgestemd zijn op de rest van de outfit. Maar ook een shawl in het haar of om de arm kan een leuke optie zijn.

Beauty looks

Besteed ook de nodige aandacht aan je haar en make-up. Een beetje zoutspray doet wonderen voor een beachy look en met de stijltang heb je zo een paar waves gemaakt. Het haar invlechten kost wat tijd maar wie daar handig in is ziet er ook uit alsof ze net van de kapper komt. Gebruik een paar haarclips of kleurrijke shawls om het geheel in een handomdraai in een Grace Kelly prinsessenlook te veranderen. Combineer de kleur van de nagels met de kleur van de oogschaduw en/of lippenstift en deze doorgevoerde look oogt perfect.

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

