Fidan Ekiz nieuwe columnist VROUW Magazine

Opiniemaker, presentatrice, schrijfster, moeder en familiemens: Fidan Ekiz (46) wil liever niet in een hokje worden geplaatst. Maar nu komt er toch een hokje bij: ze gaat vanaf komend weekend een wekelijkse column schrijven in VROUW Magazine.

„Het lijkt me leuk om voor VROUW te schrijven omdat ik wil schrijven over wat vrouwen beweegt. Er worden al veel goede columns geschreven over de highlights uit het nieuws, maar dat vind ik minder uitdagend. Ik wil graag meepraten”, zegt Fidan in het interview in VROUW Magazine waarin ze zaterdag 7 januari wordt geïntroduceerd (vrijdag 6 januari online al te lezen).

Haar eerste veelbelovende en hilarische column gaat over het ophalen van een kat – met de trein – in Maastricht. Dat dit niet helemaal zonder slag of stoot gaat, spreekt voor zich.

Kortom: wij zijn ontzettend blij met onze nieuwe columnist!

VROUW Magazine verschijnt iedere zaterdag als bijlage bij De Telegraaf.

