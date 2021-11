Daghoroscoop 9 november - Gebruik je fantasie, Vissen

VANDAAG JARIG

Het kan een uitdaging worden om je aan je gegeven ja-woord te houden als het binnen je relatie begint te rammelen. Ben je nog vrijgezel, dan raadt de kosmos je af komend jaar te trouwen; omstandigheden zijn te onevenwichtig. Geniet van de liefde die je ontvangt en laat het daarbij.

RAM

Gebruik je originaliteit en creativiteit. Leid je artistieke potentieel in strakke banen en zoek desnoods een mentor om je te helpen. Gelijkgestemden kunnen ook hulp bieden; een wekelijkse sessie met hen zal je inspireren.

STIER

Jouw verlangen naar wat opwinding kan je op gevaarlijk terrein brengen. Vorm niet te snel een oordeel over anderen; ze kunnen meer in hun mars hebben dan je denkt. Zet evenmin iemand op een voetstuk. Leid een geordend bestaan.

TWEELINGEN

Steek zo min mogelijk tijd in routine; er zijn interessanter zaken. Schenk geen aandacht aan kletsverhalen. Liefde wordt begunstigd en er kan je een dierbaar geheim worden onthuld. Wees behoudend met geld.

KREEFT

Na wat informele gesprekken moet er nu serieus onderhandeld worden. Je antecedenten kunnen worden nagetrokken en het vuur kan je na aan de schenen worden gelegd. Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt.

LEEUW

Je kunt minder vitaal zijn dan je zou willen, ga dus zuinig om met je energie. Diplomatiek zul je evenmin op je best zijn en zelfs tactloos of grof overkomen. Denk na voor je je negatief uit en concentreer je op wat belangrijk is.

MAAGD

Hoewel je creatief bent moet je wel begeleid worden. Volg een cursus om je kennis of kunde bij te schaven. Zoek een mentor die je blijft aanmoedigen om te experimenteren. Je leert vooral van doen. Geef elk idee een kans.

WEEGSCHAAL

Hoewel je er doorgaans in slaagt op charmante wijze je zin te krijgen, kun je vandaag te eigenzinnig overkomen. De mening van anderen kan je zelfs irriteren. Focus op de ideeën die bij je opkomen; één zou briljant kunnen zijn.

SCHORPIOEN

Ontevredenheid over je woonsituatie kan meer te maken hebben met een gebrek aan bewegingsvrijheid of slapeloosheid dan met het huis zelf. Het kan ook je eetgewoonten betreffen. Beperk de inname van koffie en zoetigheid.

BOOGSCHUTTER

Misschien door het weer kun je minder goed in je vel zitten. Reizen kan problemen geven; bel even op als je vertraagd bent. Laat een ander rijden als je gespannen bent. Dood de tijd met lezen als je ergens strandt.

STEENBOK

Je zult wat humeurig zijn als je niet lekker in je vel zit. De relatie met je partner en kinderen verbetert als je je wat bezorgder toont. Door onvoorziene omstandigheden kun je mogelijk iets kopen wat je wilt hebben.

WATERMAN

Het kan er op lijken dat alles tegenzit, maar het kan ook aan jezelf liggen. Misschien ben je minder geïnspireerd of raak je uitgekeken op je werk. Ontspan om nieuwe kracht op te doen. Zoek iemand met wie je goed kunt praten.

VISSEN

Begin vroeg. Hoewel je fysieke vermogen op een laag pitje kan staan, kun je toch veel doen. Bundel liever je kracht met anderen dan alleen te opereren. Je kunt extra verdienen met een openbaar optreden; gebruik je fantasie.

