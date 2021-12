Daghoroscoop 14 december - Je zult indruk maken, Stier

VANDAAG JARIG

Je kunt komend jaar op diverse terreinen goed scoren: met Mars in je teken kun je een financiële piek bereiken, uitblinken in sport en spel en ook goed gezond blijven. Je zult energiek en moedig zijn, maar omdat je zaken snel zult willen regelen, moet je ervoor oppassen niet te ongeduldig te zijn.

RAM

Het vermogen je duidelijk uit te drukken is een van je sterkste troeven. Het zal geen moeite kosten je expertise op anderen over te brengen. Hoewel je niet snel boos wordt, kan het in de loop van vandaag toch tot een uitbarsting komen.

STIER

Je zult, wat je ook gaat doen, indruk maken. Dus let voor je de deur uitgaat op je verschijning. Je kunt met een dilemma te maken krijgen dat besluitvaardigheid vereist, terwijl het juist vandaag moeilijk kan zijn je keus te bepalen.

TWEELINGEN

Gevoelens kunnen sterker zijn dan rationele gedachten en dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Stem liever in met andermans standpunt dan er tegenin te gaan, dan kun je er daarna snel vandoor.

KREEFT

Een onderstroom van emotionele spanning kan voor onjuistheden en miscommunicatie zorgen. Problemen met relaties kunnen een schaduw over deze dag werpen en het kan moeilijk zijn om te besluiten of je moet blijven of beter kunt weggaan.

LEEUW

Anderen kunnen veroorzaken dat je leven lijkt op een voettocht tegen een steile helling. Iemand kan hoogst onaangenaam zijn, waardoor het ondoenlijk zal blijken het eens te worden. Voorkom dat dit invloed heeft op je prestaties.

MAAGD

Onenigheid met de wet kan je in moeilijkheden brengen. Je wint er niets mee om je te verzetten tegen sterkere krachten dan de jouwe. Onderschat de lange arm van autoriteiten niet, of het nu een civiele procedure betreft of een verkeersboete.

WEEGSCHAAL

Een naaste kan zich hebben voorgenomen een duidelijk statement te maken. Laat je niet dwingen tot medewerking. Zet je hakken in het zand. Kom op voor je eigen standpunt en weiger om verdere stappen te ondernemen.

SCHORPIOEN

Je hebt zelden moeite met een compromis. Ook als je eigen gedachten en gevoelens ermee botsen, kun je begrip opbrengen voor een privékwestie. Zakelijke deals zullen echter moeite kosten als je niet juridisch geschoold bent.

BOOGSCHUTTER

Vergissingen kunnen kostbaar blijken. Slordig werk moet waarschijnlijk over worden gedaan en dat kan een verhitte discussie tot gevolg hebben. Haast en ongeduld zorgen altijd voor problemen; het is zinloos iemand te beschuldigen.

STEENBOK

De kosmos ondersteunt je vermogen om te communiceren en contacten te leggen. Een geschikte dag om banden met een geliefde aan te halen. Intimiteit zal je helpen de juiste woorden te vinden. Bijt op je tong als je boos wordt.

WATERMAN

De kosmos kan ervoor zorgen dat je gefrustreerd raakt. Je zult je geduld gemakkelijk verliezen. Leid je gedrag in goede banen door naar de sportschool te gaan, een rondje te golfen of in de tuin of in huis te werken.

VISSEN

Het kan een drukke dag worden door een openbare bijeenkomst. Richt je aandacht op het afremmen van ondoordachte reacties. Verzamel en verwerk feiten voor je reageert op situaties. Je hebt de neiging te overdrijven en te overheersen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!