Daghoroscoop 18 april

VANDAAG JARIG

U houdt van actie, maar zult dit jaar moeten leren geduld te hebben en meer naar perfectie te streven. Loop er de kantjes niet van af en werk methodisch; dat kan vertragend werken, maar voorkomt fouten. Ga in een relatie respectvol om met uw partner; daar hebt u geestkracht voor nodig.

ZONDAG JARIG

Een juridische kwestie kan een ingrijpende wending nemen, zowel in positieve als negatieve zin. In de zomer kan een financiële koerswijziging nodig zijn, misschien doordat uw huidige relatie wordt getest of uw verwachtingen niet realistisch waren. Overdrijf uw onafhankelijkheid niet.

RAM

Shop op het internet als er sprake is van een of andere uitverkoop. U kunt rekenen op minstens één opvallende aankoop. Staat u aan de andere kant van de zaak dan kunt u met sterke concurrentie te maken krijgen of klanten die afdingen.

STIER

Een geschikt weekend om taken uit te voeren die concentratie vereisen. Het sluiten van een belangrijke deal zal probleemloos verlopen. U vergissen is nu onwaarschijnlijk. Een wandeling met uw gezin zal in de juiste sfeer verlopen.

TWEELINGEN

Denk rustig na als u met een emotionele uitdaging te maken krijgt en met de rug tegen de muur staat. Wees op alles voorbereid en stel u gedecideerd op als u een probleem van een jonger familielid moet helpen oplossen.

KREEFT

Een positief weekend en u zult zich een hoogvlieger wanen door alle kansen waaruit u kunt kiezen. U kunt de aandacht trekken met uw creatieve talent. Uw financiën kunnen enige angst oproepen maar er is geen reden voor paniek.

LEEUW

Er kan zich vanochtend een drama ontvouwen of er komt een geheim aan het licht. U ontdekt de verborgen motieven van iemand die u na staat. Tegen de middag zuivert de lucht en kunt u eigen wensen weer op nummer 1 plaatsen.

MAAGD

Ook de meer sociale Maagden zullen zich dit weekend willen terugtrekken. Kies rustige activiteiten als u toch met naasten moet optrekken. Op dit moment van de maand wil uw lichaam uitblazen. Maak iets bijzonders klaar.

WEEGSCHAAL

Een gunstig weekend voor verkopers en professionals om zaken te doen. Er kan veel geld over tafel gaan en sommigen zullen het breed laten hangen. Luister naar een ervaren ouder iemand en gedraag u volwassen en verantwoordelijk.

SCHORPIOEN

Neem de leiding en reken af met mensen die er vastgeroeste ideeën op na houden. Blijf dichtbij huis en breng tijd door met beminden. Denk over uzelf na en over hetgeen u op termijn wilt bereiken.

BOOGSCHUTTER

Werk en geld hebben veel met elkaar gemeen dus doe, ook al is het weekend, uw best goed werk af te leveren. Verzet u niet als er meer op uw bord terechtkomt, want het kan de eerste stap zijn op weg naar een betere functie.

STEENBOK

U zult vastbesloten zijn datgene te volbrengen wat u zich hebt voorgenomen. Een droom omtrent een reis, studie of een groter huis kan u ertoe brengen harder aan te pakken. Een partner kan uw geduld op de proef stellen.

WATERMAN

Leg de laatste hand aan een belangrijk project; dat nalaten zou onverstandig zijn. Wat niet wordt afgerond blijf het hele weekend als het zwaard van Damocles boven uw hoofd hangen en als u er eenmaal voor gaat zitten is het zo gebeurd.

VISSEN

Gelukkig beschikt u over het praktische en organisatorische talent om werk dat af moet te kunnen voltooien en om te onderhandelen over een zakelijke deal. U zult tevreden zijn over het resultaat als u een voertuig gaat kopen of verkopen.