’Kan ik niet gewoon mijn hele lichaam in een laserstraal stoppen?’

Ik dacht dat ik met elk haartje dat zou groeien vreselijk blij zou zijn! En ja… dat ben ik tot op zekere hoogte ook. Die op mijn hoofd zijn een groot geschenk. Door het gebruik van minoxidil sinds 4,5 maand is mijn haaruitval héél erg afgenomen, mijn kale plekken dichtgegroeid en wordt mijn haar elke dag een beetje dikker. Want de korte, nieuwe haartjes worden elke dag een stukje langer. Over een jaar zal ik weer happy zijn met mijn bos!

Als een speer

De minoxidil werkt dus als een speer bij mij. Daar heb ik veel geluk mee, want het werkt absoluut niet bij alle vrouwen en ik denk ook zeker niet altijd net zo goed als nu bij mij. De goede werking brengt alleen ook haargroei op álle andere plekken van mijn lichaam met zich mee. Gezicht, benen, armen, rug, meer okselhaar, meer haar bij mijn bikinilijn etc. In het begin dacht ik: ach, dit is wel prima te accepteren. Maar ondertussen wordt de haargroei meer en meer en zijn het niet alleen lichte donshaartjes, maar ook lange, donkere haren.

Nee, dit wil ik natuurlijk niet. Geen enkele vrouw zou blij zijn met overmatig haargroei op het lichaam. Ik noem mezelf nu gekscherend een knuffelbeertje. Lekker zacht! Maar zonder dollen… Ik word er vreselijk onzeker van. Nu is dan eindelijk mijn haaruitval gestopt, krijg ik dit erbij. Eindelijk minder onzeker over mijn haar op mijn hoofd, word ik onzeker over haar elders. Ik wil vooral doorgaan en niet zeuren, want daar komt ze weer met haar gezeik over haren. Maar het lukt me niet.

Nieuwe haartjes

Stap één was dan ook om te zoeken naar oplossingen voor overmatig haargroei. Epileren, scheren, ontharen, waxen etc. Flink wat spulletjes ingekocht bij de drogist en uitproberen maar. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is het volgende: zodra ik de haartjes verwijder met bijvoorbeeld ontharingscrème is het één dagje glad. De haartjes groeien met een rotvaart weer terug en aangezien de nieuwe haartjes nog geen zonlicht hebben gezien, zijn ze donkerder dan ervoor en vallen dus nóg meer op. Dus nu lijkt voor mij de enige oplossing laseren.

Maar waar begin ik? Kan ik niet gewoon mijn hele lichaam in een laserstraal stoppen? Los van mijn schedel dan! Hoppa, alle haarzakjes doden en probleem opgelost. Was het maar zo simpel. Ten eerste is laseren vreselijk kostbaar en niet met één behandeling opgelost. Toch heb ik voor mezelf een afspraak ingepland voor een intake inclusief een gratis proefbehandeling. Ik ben heel benieuwd wat mij geadviseerd wordt door de kliniek. Maar goed, wat ze ook gaan zeggen: morgen, volgende week en ook de week erna loop ik er nog steeds bij als een knuffelbeertje.

Leren accepteren

Het wordt de komende tijd warm in ons landje en dit weekend ga ik een lang weekend naar Frankrijk met vrienden. Natuurlijk heb ik hier heel veel zin in, maar ik merk ook dat ik me schaam. Zit ik daar in mijn bikini of jurkje met mijn harige armen, benen en rug. Wanneer de zon er volop staat is het ook nog eens extra zichtbaar. What to do? Voor nu vrees ik even helemaal niks. Leren accepteren en omarmen of zoiets? Want nu stoppen met de minoxidil en al mijn hoofdhaar weer kwijtraken zie ik ook niet zitten.

Wel heb ik mijn dermatoloog uit het Radboud nog een berichtje gestuurd met de vraag of het zin heeft bijvoorbeeld over te stappen naar 2% in plaats van 5% minoxidil. Misschien geeft deze minder bijwerkingen? Maar dan is er natuurlijk ook het risico dat het minder goed werkt voor mijn hoofdhaar. Pff… Ik vrees dat die alopecia mijn leven lang voor dilemma’s en onzekerheden zal gaan zorgen. En precies dat is waar ik mee moet leren dealen.

