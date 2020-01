Daghoroscoop 21 januari

VANDAAG JARIG

Het jaar dat voor u ligt belooft voorspoed. Met de maan als uw begeleider is het zaak emotioneel in balans te blijven en positief in het leven te staan. Dat kan dit jaar meer moeite kosten, maar meditatie kan u helpen. Het is ook van belang om in harmonie te leven met uw familie en dat zal lastig zijn.

RAM

Door in alle rust goed na te denken vindt u oplossingen voor financiële dilemma’s. Luister naar de aardige dingen die familie en vrienden over u zeggen maar ga niet geloven dat u een heilige bent. Handel naar eer en geweten.

STIER

Uw houding bepaalt vandaag veel. U communiceert goed, uw charme en humor zullen gewaardeerd worden. Stel u flexibel op en sta open voor elke kans. Laat na het werk uw hart regeren en stuur aan op en romantische avond.

TWEELINGEN

U zult gemakkelijker dan anders een werksituatie naar uw hand kunnen zetten en uw ideeën zullen aftrek vinden. Het zal uw ego strelen om complimenten in ontvangst te nemen. Ga niet buiten uw schoenen lopen.

KREEFT

Sta open voor verandering en bedenk iets nieuws. Obstakels ruimt u met gemak uit de weg. Reken af met verouderde constructies. Maak uw partner weer eens duidelijk dat u van diegene houdt en betrek deze, als het kan, bij uw werk.

LEEUW

U kunt nuttige informatie krijgen van mensen elders. Begin met een aanvullende opleiding. Uw belangstelling voor exotische locaties kan tot een romance leiden. Sta open voor ideeën en uitdagingen. Een afspraak kan winst opleveren.

MAAGD

U zult er geen moeite mee hebben uw gevoelens onder woorden te brengen, dus doe het, het zal uw relaties ten goede komen. Dankzij uw verstand en onderzoekende geest kunt u een goed schrijver zijn. Verander niet te vaak van mening.

WEEGSCHAAL

Werk dat met schrijven of communicatie te maken heeft wordt begunstigd. Doordat u kunt wat anderen zouden willen kunnen bent u van succes verzekerd. Op financieel gebied kunt u geluk hebben; naar uw product is vraag.

SCHORPIOEN

U zult zich goed voelen en uw gedachten en gevoel komen met elkaar overeen. Onderdruk de neiging dingen uit te stellen; dwing uzelf te doen wat gebeuren moet. Blijf aardig tegen een collega die erg lange tenen blijkt te hebben.

BOOGSCHUTTER

Probeer thuis te werken; u zult veel productiever zijn dan in gezelschap van collega’s. Beantwoord mail en betaal rekeningen. Financieel kunt u vandaag aan het langste eind trekken; laat die kans niet schieten.

STEENBOK

Er kan u meer lof worden toegezwaaid dan u gewend bent. Aanvaard het in dank; u hebt elk compliment verdiend. U kunt een bewonderaar hebben die dat niet durft te uiten. Geniet van glorieuze momenten en wees niet te bescheiden.

WATERMAN

U kunt in financieel opzicht een trede hoger klimmen. Maak gebruik van het feit dat u goed van de tongriem gesneden bent. Er kan u een leuke baan worden aangeboden en in de liefde lijkt het ook al mee te zitten.

VISSEN

Maak en productief gebruik van uw taalgevoel en het gemak waarmee u gevoelens onder woorden brengt. Een nieuwe romance kan u financiële voorspoed brengen door de invloed van schoonfamilie op uw carrière. Blijf vanavond thuis.

