’Ze denken dat ik ziek thuis zit, maar ik ben verbouwd’

„Een groot, hoekig, hekserig exemplaar dat de rest van mijn gezicht verpestte. Dat is wat mij betreft de beste manier om mijn ‘oude’ neus te omschrijven. Vroeger werd ik ermee gepest. Kwam ik het schoolplein op, renden mijn klasgenootjes gillend in de rondte: ‘Kijk uit jongens, daar is Gargamel!’

Het pesten stopte, de littekens bleven. Jarenlang gebruikte ik lagen make-up om het accent op mijn lippen of ogen te leggen en contourde ik mezelf een ongeluk om mijn neus de gewenste vorm te geven. Niet zo’n probleem in de winter, maar tijdens warme zomerdagen was het een crime, al die make-up.

Honkbalknuppel

Begin dit jaar, na maanden twijfelen en scrollen door fotoboeken van plastisch chirurgen, hakte ik de knoop door: ik wilde een neuscorrectie. Omdat de operatie niet vergoed zou worden, besloot ik ’m in Turkije te laten doen. Dat was 1500 euro goedkoper dan hier.

En als ik er meteen een weekje vakantie aan vastplakte, kon ik lekker bijkomen en als herboren terug naar huis. Althans, dat was mijn plan. Blauwe plekken zijn bij mij zo weg en van een kneuzing heb ik nooit langer dan een week last. Die neuscorrectie zou een eitje worden. Maar dat viel tegen.

De eerste paar dagen kreeg ik mijn ogen nauwelijks open vanwege de zwelling en na een week zag ik er nog steeds uit alsof ik in mijn gezicht was geslagen met een honkbalknuppel. Zo kon ik niet naar mijn werk.

Maar vrije dagen had ik niet meer en echt ziek was ik natuurlijk ook niet. Ik besloot daarom te doen alsof ik een parasiet had opgelopen door het eten uit het hotel. Dat zou me zeker een week extra moeten opleveren.

Bedrijfsarts

Mijn leidinggevende reageerde begripvol en liet een enorme bos bloemen bezorgen. De eerste week was inderdaad geen probleem. Maar toen er de tweede week nog steeds weinig verbetering was en ik dus weer ‘ziek’ thuis bleef, begon ik ’m te knijpen. Ik durfde nauwelijks de deur uit, bang dat mijn leugen zou uitkomen. En nog veel erger: mijn leidinggevende wilde dat ik in gesprek ging met de bedrijfsarts.

Inmiddels is de operatie al drie weken geleden. Mijn lelijke neus heeft plaatsgemaakt voor een schattig, recht exemplaar nu de zwelling zo goed als weg is. Maar er zijn nog wel wat blauwe plekken zichtbaar. Nu zit ik dus in een spagaat.

Ik kan niet met deze overblijfselen van een neuscorrectie op mijn werk verschijnen en volhouden dat ik zo lang ziek ben geweest door een parasiet. Langer ziek melden kan ook niet, want de bedrijfsarts zit me op de nek. En ‒ zo dom van me ‒ er zit zo’n groot verschil tussen mijn ‘oude’ en ‘nieuwe’ neus dat mijn geheim hoe dan ook zal uitkomen.

Blijft over: alles opbiechten, door het stof gaan en hopen dat ik niet word ontslagen. Volwassen en wel zo eerlijk, maar ik denk niet dat ik het durf. Mijn ontslag indienen, me nooit meer laten zien en een nieuwe baan zoeken dan maar? Drastisch, maar het begint wel de beste optie te lijken…”

