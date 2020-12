Anne (50): ’Hou bevolkingsonderzoek borstkanker om de 2 jaar!’

Ⓒ Getty Images

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft aangekondigd om het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij vroegtijdig borstkanker wordt opgespoord, nog maar eens in de drie jaar te willen doen. Tot nu toe konden vrouwen zich om de twee jaar laten testen. Anne Akkermans (50) is het er niet mee eens en is daarom een petitie gestart om het bevolkingsonderzoek te houden zoals het was. ’Ik was woedend.’