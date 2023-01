Kan ik beter cardio of krachttraining doen als ik af wil vallen?

Ik vind het eng om naar de sportschool te gaan, heb je tips hiervoor?

Probeer ten eerste met een bekende naar de sportschool te gaan, bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Lees je daarnaast eens in wat de sportschool zoal te bieden heeft. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde groepslessen of trainingen die je aanspreken en bij je doelstellingen passen? Dat kan je meer motiveren om te gaan.

Mijn metabolisme (verbranding) is laag, hoe kan ik dit verhogen?

Je metabolisme heeft voornamelijk te maken met rust, training en voeding. Hoe ouder we worden, hoe betere keuzes we op deze gebieden moeten maken. Wees consequent in bewegen. Kies er niet voor om een week lang vijf keer te trainen en vervolgens weer een paar maanden niet. Hou voor jezelf een vast schema aan van bijvoorbeeld drie keer in de week sporten met ertussenin een dag rust. Krachttraining is een erg goede work-out om je metabolisme omhoog te krijgen. Is sporten voor jou niet mogelijk? Ga dan voor een stevige wandeling. Als je maar een aantal keer per week een activiteit doet waarbij je goed beweegt.

Hoe belangrijk is eiwit-inname om resultaat te zien van het sporten?

Eiwit is een voedingsbron die je nodig hebt voor spierherstel en spieropbouw. Het is daarom goed om genoeg eiwitten binnen te krijgen als je sport, dit geldt voor zowel krachttraining als cardiotraining. Je kan door even te googelen uitrekenen hoeveel eiwitten jouw lichaam nodig heeft. Onderstaande is ongeveer de norm:

Niet sporters: 1.2 - 1.5 gr per kg lichaamsgewicht.

Sporters en atleten: 1.6 - 2.2+ gr per kg lichaamsgewicht.

Ik doe aan krachttraining, maar ik heb rugklachten, heb je tips?

Als je rugklachten hebt, kan het helpen om door de dag heen te zorgen dat je je buikspieren blijft aanspannen. Tegenover je onderrug liggen namelijk je buikspieren, en door het licht aanspannen hiervan kan dit de druk op je onderrug verminderen. Probeer daarnaast geen oefeningen te doen waarbij je je rug belast, zoals squatten met een stang in je nek. Probeer in plaats daarvan een apparaat voor je benen te gebruiken waarbij je bijvoorbeeld ligt, en daardoor je je rug niet belast.

Kan ik beter cardio of krachttraining doen als ik af wil vallen?

Het kan allebei bijdragen aan het afvalproces. Afvallen is een kwestie van onder je calorieënbehoefte zitten. Cardio is meer conditioneel gericht en daarbij ben je tijdens de sessie bezig met het verbruiken van energie. Bij krachttraining gebruik je meer spiergroepen en gaat je verbranding langer na de training door. Daarnaast kan krachttraining je lichaam wat meer vormen. Beide hebben dus hun eigen voordelen. Een combinatie van beide trainingen zou ik aanraden, bijvoorbeeld twee keer in de week krachttraining en één keer in de week cardiotraining.

Ik doe aan hardlopen, maar ik voel het de laatste tijd in mijn knieën, hoe kan ik dit voorkomen?

Doordat buiten de ondergrond ongelijk en hard is, kan hardlopen inderdaad een aanslag zijn op je lijf. Op de loopband in de sportschool wordt de ondergrond gedempt. Dit is beter voor je lichaam. Mocht je echt veel last krijgen, kies er dan voor om binnen (in de sportschool) te gaan hardlopen in plaats van buiten. Kijk ook naar wat voor schoenen je draagt en of die wel genoeg steun bieden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je bovenbeenspier niet vastzit als je doet aan hardlopen. Dit kan je voorkomen door te stretchen, door een massage of door te foamrollen.

Meedoen

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en iedereen kan vanaf maandag 9 januari 2023 vier weken lang meedoen.

• Meedoen? Ga naar vrouw.nl/lekkerinjevel voor alle informatie over de challenge of de besloten Facebook-groep en meld je aan voor de besloten groep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. VROUW en Mieke Kosters delen er lekkere recepten, informatieve video’s en tips en tricks om een gezonde leefstijl vol te houden. Daarnaast biedt de groep je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met andere deelnemers.

• Ook zonder Facebook kun je meedoen aan de challenge. De menu’s en artikelen worden ook verspreid via onze nieuwsbrief. Aanmelden is simpel: ga naar www.telegraaf.nl/nieuwsbrieven en vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan. Dan ontvang je elke vrijdag de menu’s voor de week erop. Zo mis je niets meer van de challenge!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.