’Ik kleed me naar hoe ik mij voel; jonger dan ik ben dus!’

Nikki (24) & Julie (26)

„Wij dragen allebei het liefst comfortabele kleren en winkelen meestal bij de kringloop. Trends houden we in gedachten, waardoor er leuke combinaties ontstaan. Nu is baggy kleding bijvoorbeeld helemaal hip.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Sara (28)

„Ik denk zeker over mijn outfits na, maar mijn stijl verandert regelmatig. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe ik me voel en waar ik naartoe ga. Soms kies ik voor een casual look en een andere keer juist voor iets chics met hoge hakken.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Cees (82)

„Ik probeer er elke dag netjes uit te zien, zelfs als ik geen afspraken heb. In korte broek en mouwloze shirts zul je mij daarom nooit zien; ik ga liever voor een mooi linnen pak.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Mathilda (61)

„Als sollicitatiecoach ben ik me vooral bewust van wat ik naar kantoor aantrek. Daar draag ik neutrale en zakelijke kleren die niet te veel van het werk afleiden; geen toeters en bellen. In mijn vrije tijd ga ik eerder voor iets kleurrijks.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Gerrit (72)

„Modebewust ben ik niet echt. Dit leuke shirt heb ik dan ook niet zelf uitgezocht, maar van een vriendin gekregen.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Miriam (72)

„Mijn uiterlijk is belangrijk voor me. Ik kleed me naar hoe ik mij voel, wat in ieder geval een stuk jonger is dan ik ben! Er goed uitzien is belangrijk en ik denk altijd over mijn outfits na. Daar heb je trouwens helemaal geen klauwen met geld voor nodig. Voor dit jurkje heb ik slechts zeven euro betaald.”

Ⓒ Dennis van Doorn

