’In dit land kun je tegenwoordig alles doen wat niet mag’

Ik denk: ’Godallemachtig. In je gezicht worden gespuugd, wat ik laatst meemaakte met een bezorger van thuisbezorgd.nl, is al zo naar. Maar een vrouw die met een jong kind in de auto zit met je volle vuist in haar gezicht slaan, als volwassen vent met een grote motor... Wat is er dan met je aan de hand? Wat leeft er dan in zo’n hoofd? En, erger: hij is dus niet opgepakt?

Klappen

Ik bel S. „Hoe het gaat? Nou, op zich best wel goed. Maar ergens ook niet. Ik voel me niet meer lekker op straat”, bekent ze. „Ik durf mensen niet meer aan te kijken, merk ik. En mijn hoofd doet nog steeds pijn.” Via FaceTime wijst ze haar linkerslaap aan, waar de klappen op terecht kwamen. Haar slaap is blauw en gezwollen. „Wat deed je dat hem triggerde?” „Niets!” zegt ze. „We zaten er een beetje om te lachen, R en ik. Zo’n volwassen kerel die zo gaat staan plassen, R had zo zicht op zijn zaakje. Gênant toch? Misschien dat dat hem kwaad maakte? Dat lachen? ’Niet kijken hoor’, zei ik nog tegen haar. En toen zat ik op mijn telefoon. Ik keek even op Google Maps waar ik heen moest. Misschien dacht hij dat ik hem filmde? Dat ’ie daarom uithaalde?”

Ik concludeer: ongewild is S. excuses aan het zoeken voor de gewelddadige actie van de man. Ze vraagt zich af: ’Hoe kon mij dit gebeuren?’ Begrijpelijk. Je wilt snappen waarom jou zoiets overkomt. Waardoor je misschien die klappen ’verdiende’. En hoe je het de volgende keer kan voorkomen. Dat past in de menselijke manier van denken: leren van wat je meemaakt.

Bekijk ook: Aan de maaltijdbezorger die mij in het gezicht spuugde

Gestoord gedrag

Maar die vlieger gaat in dit geval niet op. Want er bestaat geen reden om een ander zoiets aan te doen. De gedachtegang is begrijpelijk, maar tegelijk verloren tijd en energie. Want deze actie gaat dwars tegen het normale in: een vrouw met een jong kind naast zich met je volle vuist driemaal in haar gezicht te slaan. Dat is gestoord gedrag. En doodeng.

Ik vraag haar wat er gebeurde nadat de motorrijder weg was. „Er stopte een vrouw met haar dochter”, vertelt S. „Zij zagen dat wij helemaal overstuur waren en belden de politie. Mind you, Margriet: dit was niet in de avond, dit speelde zich af om 15 uur ’s middags, in het volle daglicht! De politie kwam na een half uur.”

Kenteken

„We hadden pech. Ondanks dat we op een parkeerplaats van een bouwmarkt stonden, waren we net buiten beeld van de bewakingscamera’s. R en ik hebben allebei geprobeerd het kenteken van de motor te onthouden. Steeds maar herhalen in ons hoofd. Maar op het laatst kwamen er toch drie verschillende kentekens uit. Dan zie je dat je in zo’n geval niet goed kunt nadenken. Dat die cijfers in je hoofd verhaspelen. We mogen over drie weken aangifte komen doen.”

Over drie weken pas? Ik ben ontzet. S. zucht: „Ja, dan pas kan het. Zo komt hij ermee weg. Zo iemand loopt dus inderdaad gewoon los op straat. Hier in Amsterdam. En ik voel me niet veilig meer. Wat deden we verkeerd? In deze stad, in dit land kun je tegenwoordig ongestraft alles doen wat niet mag.”

Mishandeld

Ik concludeer: de dader trekt aan het langste eind. Het slachtoffer voelt zich vanaf nu onveilig in de stad waar ze woont. Voelt zich onzeker. Wat deed ze fout? Een keer lachen om een wildplasser zal S. niet meer doen. Ze zal bang wegkijken. Of misschien zelfs een straatje omlopen.

Oftewel: ze levert spontaniteit in. Het voorval heeft dus haar leven veranderd. En niet ten goede. De dader beseft dat dit kan in Nederland, denkt misschien wel dat hij dit mag. In Amsterdam, vóór een bouwmarkt. Midden op een zaterdagmiddag, bij daglicht. Was er nu echt niemand die zag wat er gebeurde en kon helpen? Zo stil is het daar toch niet?

Het gaat om een vrouw, met een jong meisje, in een auto die wordt mishandeld. Die om niets drie vuistslagen vol in haar gezicht krijgt te incasseren. Gelukkig is er nog altijd de politie die pas na een half uur komt opdagen. En waar je bijna drie weken later aangifte mag komen doen. Het wordt steeds fijner in Nederland.