In eerste instantie lijkt hij een gangmaker, flamboyant en speciaal. Al snel komen ook de wat mindere karaktertrekjes naar boven: hij praat alleen maar over zichzelf, geeft weinig om anderen en zijn ego is snel gekrenkt. Herkenbaar? Grote kans dat je dan met een narcist te maken hebt. VROUW-psycholoog Jeffrey Wijnberg vertelt hoe je een narcist herkent en hoe je ermee kunt omgaan.