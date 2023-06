Praat mee: Hebben we in Nederland een fatsoensprobleem?

Van bijtende discussies en uitgelokte verkeersruzies tot vuurwerkgooiende voetbalsupporters en het aanvallen van hulpverleners; Nederland lijkt steeds ontvlambaarder te worden. Afgelopen jaar verdacht het Openbare Ministerie 9911 mensen van geweld tegen mensen met een publieke taak. Het gaat om een licht stijgende trend, waarbij ook de ernst van de delicten toeneemt. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zo’n 60 procent van de Nederlanders zich zorgen over de normen en waarden in ons land.

Narcisme

Socioloog Bas van Stokkom erkent dit probleem en spreekt van een absolute toename van huftergedrag. Minder aanzien voor ouders, leraren, politieagenten en politici is een mogelijke oorzaak. „Gezag spreekt niet meer vanzelf”, zegt van Stokkom tegen het Algemeen Dagblad (AD).

Een andere verklaring is de toename van digitale middelen, waardoor mensen vooral blootgesteld worden aan informatie uit hun eigen bubbel. „Het narcisme dat in de westerse maatschappij nauwelijks grenzen lijkt te kennen speelt ook zeker mee”, stelt Van Stokkom. Ook ziet hij de machocultuur weer opleven. „Dat zie je bij voetbalhooligans, in de criminaliteit, maar ook in de politiek. Kijk naar de opkomst van populistische mannelijke leiders.”

„Mijn verwachting is dat die hufterigheid zal doorgroeien”, vreest de socioloog. „Een groeiend aantal mensen denkt dat de wereld om hen draait, en ze menen daarbij vrij spel te hebben, voelen zich niet geremd door gezaghebbenden.” De oplossing zit ’m volgens hem niet in het wijzen naar anderen. „Het zit in ons allemaal. In onze maatschappij is er soms veel zelfbeheersing nodig om niet zelf tot asociaal gedrag over te gaan.”

Goede voorbeeld

Josje den Ridder, hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, vertelt aan het AD dat mensen hierbij ook naar de politiek kijken. „Ze verwachten dat politici het goede voorbeeld geven, op een nette manier met elkaar omgaan. Dat het daar nogal eens aan schort, vinden veel mensen vervelend.”

„Je ziet dat filmpjes met polariserende uitspraken op sociale media veel beter scoren dan inhoudelijke teksten met een vriendelijke toon”, beaamt politicus Kees van der Staaij. „Op die manier wordt het destructieve beloond. Zachtere waarden delven het onderspit.”

Van der Staaij denkt dan ook dat een omslag in de politiek kan beginnen. „Er is een stille meerderheid die zich niet laat horen, maar wel behoorlijk ontevreden is over hoe we in ons land met elkaar omgaan. In mijn ogen is het braakliggend politiek terrein.” Daarbij zou een maatschappelijk fatsoensdebat niet misstaan. „In een democratie kan een overheid functioneren als ze, gesteund door mensen die van goede wil zijn, kan optreden tegen de kleine groep mensen die zich nergens wat van aantrekt. Maar als die kleine groep te groot wordt, ontstaat er een wezenlijk probleem.”

