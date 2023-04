Puberdochter kleedt moeder: ’Ik vind het eigenlijk verrassend goed staan’

Mika (18), dochter van eindredacteur Pascalle van Outheusden (50): „Ik hou van wijde kleding, maar mijn moeder heeft altijd minstens één strak kledingstuk aan. Ze heeft op zich een prima stijl, maar ik zou haar graag in iets zien dat meer mijn smaak is. Toen deze kans zich voordeed, dacht ik ook meteen: dat gaan we doen.”

Mika: „De broek die ik voor mijn moeder heb uitgekozen, valt onder techwear, maar het T-shirt is meer casual. Bij mij op school wordt het al snel ‘emo’ genoemd, maar de echte verzamelnaam is ‘alternative’ en staat voor mijn gevoel vooral voor comfortabel. Ik vind het haar heel goed staan!”

Pascalle: „Het was heel tof om met Mika op de foto te gaan, en al helemaal in deze outfit. In het begin dacht ik: dit zou ik nóóit aandoen, maar ik vind het eigenlijk verrassend goed staan en ook heel lekker zitten. Aan de broek moet ik nog wel even wennen, maar het shirt vind ik heel leuk.”

Mika: „Ja klopt, dat gaat ook zeker mee naar huis!”

