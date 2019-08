Strak in je vel na de vakantie

Het begint natuurlijk met gezond eten, maar er zijn meer methodes die kunnen helpen om weer strak in je vel te worden.

LPG

LPG-endermologie richt zich op probleemzones: voor mannen is dat met name de buik en de zwembandjes en voor vrouwen: buik, billen en heupen. Ook cellulite, de sinaasappelhuid, wordt aangepakt. Met een stevig massage-apparaat wordt een bindweefselmassage gedaan op buik, billen, benen en heupen, zodat plaatselijke vetophopingen verdwijnen. Na een testronde van vijf behandelingen (€ 85,- per 40 minuten) bij salon MJ in Amsterdam is de huid al zichtbaar strakker.

Anti-cellulitecrèmes

Deze verwarmende crèmes zijn een prima optie tegen cellulite. Voor extra effect kun je (onder de douche of erna) ook zelf aan de slag met een massage-apparaat. Als je speciale bodypleisters voor het slapengaan opplakt, kunnen ze in de nacht hun werk doen.

Vetbevriezing

Cryolipolyse of coolsculpting geldt als het nieuwste alternatief voor liposuctie. Niet bedoeld om veel vet te verliezen, maar om lastige, hardnekkige zwembandjes aan te pakken. Het vetweefsel wordt bevroren waarna het lichaam de vernietigde vetcellen afbreekt en afvoert (3 behandelingen circa € 659,-).

Zelf aan de slag

Doe oefeningen als squats (naar beneden zakken in zithouding en weer opstaan), lunges (met 1 been een grote stap naar voren doen, knie buigen omhoog komen en weer terugstappen), buikspieroefeningen en opdrukken of planken (stijf als een plank op ellebogen en tenen op de grond steunen). Dan is nog de simpele droge borstelmethode een optie, voor een strakkere, beter doorbloede huid: borstel elke probleemzone zeven keer stevig met een grove massageborstel om de bloedsomloop te bevorderen. Werkt het best in combinatie met wisseldouches.

Tips van trainer Carlos Lens

• Overtollig vet kan niet plaatselijk verbranden, dus is het zaak om high intensity-intervaltraining te doen: in korte tijd heel veel gas geven. • Dat betekent iedere dag 5 oefeningen, elk 4 minuten (20 minuten per dag). Deze Tabata-methode is heel effectief. • Denk aan sit-ups, push-ups, squats, lunges, sprongen, et cetera.

