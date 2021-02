Daphne Deckers: Ik heb al een jaar mijn moeder niet geknuffeld

Het was een jaar ’zonder franje’; alles wat het leven leuk maakt, was weggevallen. Ⓒ ANP

De eetkamer van Daphne Deckers staat vol Legohuizen. Een hele straat bouwde ze in de afgelopen coronamaanden aan elkaar. En daarnaast schreef ze. Maar liefst 400 pagina’s vol over hoe leuk Nederland is, vol foto’s, illustraties en fijne weetjes. „Ik had zo’n behoefte aan iets positiefs!”