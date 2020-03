Ⓒ Getty Images

Het coronavirus zorgt voor veel verandering in je dagelijks leven. Er is een goede kans dat je met je kinderen en partner thuis zit. Dit brengt wellicht spanningen met zich mee, ook op het gebied van je (seksuele) relatie. We vroegen seksuoloog Astrid Kremers hoe je je relatie in deze moeilijke tijd zo prettig mogelijk kan houden.