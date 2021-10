Onderzoekers concluderen dat de hoogopgeleide autochtone ouders vooral profijt hebben van deze schaduwlijsten. Lageropgeleiden en mensen met een migratieachtergrond zijn vaak niet op de hoogte van deze lijsten. Sommige ouders melden hun kinderen al aan als ze pas een paar maanden oud zijn. Kinderen die op deze schaduwlijsten zijn gezet worden op driejarige leeftijd automatisch geplaatst.

Om deze schaduwlijsten te voorkomen heeft het Utrechts bestuur de inschrijfprocedure per 1 oktober gecentraliseerd. Kinderen moeten nu via de gemeente ingeschreven worden en die inschrijving kan niet worden omzeild. Pas wanneer ze drie jaar oud zijn kan een kind worden ingeschreven op de basisschool naar keuze. Broertjes en zusjes hebben wel voorrang.

Scholen

Andere steden kennen deze problemen ook. Amsterdam en Den Haag voerden eerder al een centrale aanmelding in, Rotterdam heeft hier nog niet voor gekozen. In Nijmegen krijgen broertjes, zusjes en kinderen uit de buurt voorrang bij een school. De rest van de kinderen wordt niet door een loting toegelaten, maar door te kijken of ze bijdragen aan het mengen van de school.

De Rijksoverheid wil dat kinderen van ouders met verschillende opleidingen en inkomens zo veel mogelijk naar dezelfde school gaan. Doordat kinderen vaak in de klas zitten met kinderen van hetzelfde sociaaleconomische milieu, hebben ze vaak minder kennis over en begrip voor kinderen met een andere achtergrond. Volgens de Rijksoverheid krijgt niet elk kind dan de maximale kans om zich te ontwikkelen. Op een gemixte school gaat dat beter.

Reacties

Marion laat op Twitter weten dat ze wel begrijpt dat ouders ervoor kiezen om gemengde scholen te omzeilen.

Deze Twitteraar kiest er juist bewust voor haar kinderen naar een gemengde school te sturen.

Praat mee

Stuur jij je kind bewust naar een gemixte school? Of vind je het belangrijker dat de school bijvoorbeeld bij jou in de buurt staat, een bepaalde lesmethode zoals Montessori-onderwijs hanteert of hoge Cito-scores haalt? Praat mee via onze Facebookpagina!