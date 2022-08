’Wat draag ik tijdens een hittegolf?’

Kim: „Het klinkt misschien heel raar, maar het is toch echt waar: weinig kleding dragen helpt echt niet tijdens extreme hitte. Het is geen garantie om luchtiger de dag door te komen. De meeste mensen die langere tijd in een warm land gewoond hebben weten dat intussen uit ervaring en trekken juist liever wél wat kleding aan om koel te blijven. Het is aan te raden om je luchtig te kleden op extreem warme dagen, bij voorkeur hul je je dan in natuurlijke materialen die vocht opnemen en voor verkoeling zorgen.”

Zwart dragen

„Als je bij warmte snel transpireert is het handig om kleding met een print te dragen, want dan vallen eventuele zweetplekken een stuk minder op. Kies voor rokjes, A-lijn tunieken en jurkjes of shorts. Ruimvallende maxi-jurken zijn ook een uitkomst. De hoeveelheid stof zal je misschien weerhouden maar als het materiaal licht is, is het zwieren met zoveel stof juist heel lekker luchtig. De kleding knelt namelijk ook niet.

Te strakke kleding is met warm weer ook geen goed plan. Dat gaat dan ’plakken’ aan het lichaam waardoor je het extra benauwd krijgt. Tip: draag een hemdje of een t-shirt-beha onder de kleding. Hoewel het om een extra laagje gaat is dit wel de manier om de bovenkleding minder te laten plakken aan je lichaam.

De kleur van kleding is daarnaast ook van groot belang bij extreme warmte. Het is een fabeltje dat de kleur wit de enige optie is of dat lichte tinten beter zijn om te dragen op de dagen dat de zon zich flink laat zien. Dat is namelijk niet altijd het geval. Hoewel lichte kleding de stralen van de zon weerkaatst, absorbeert donkere (lees zwarte) kleding ze. En dan is het belangrijk om te bedenken dat de warmte niet alleen vanuit de zon komt, maar ook van binnenuit. Zo maakt lichte kleding in de zon gedragen het lastig voor het lichaam om af te koelen. Wie veel buiten in de volle zon is kan dus beter voor zwart kiezen, hoe vreemd dit misschien ook mag klinken.”

Luchtige materialen

„Koele, ademende materialen zijn linnen, luchtige wolsoorten, katoen en bamboe. Linnen is de meest luchtige variant omdat dit materiaal hitte tegenhoudt en supersnel droogt. Het nadeel is dat de stof nogal kreukelig is (en helaas blijft). Katoen daarentegen stoot vocht af en levert dus minder zweetplekken op. Het is bovendien lekker luchtig en voelt ook prettig en niet klam aan op een warme zomerdag.

Omdat katoen niet als milieuvriendelijk geldt, stappen veel mensen over op het materiaal bamboe, met name voor ondergoed omdat het materiaal ook veel gladder en luchtiger is. Andere opties zijn zijdematerialen (lekker licht en luchtig voor bijvoorbeeld een jurk of blouse), tencel of lyocell. Parkeer synthetische materialen zoals viscose en polyester even in de ’winterkast’ want dit zorgt op zeker voor benauwdheid en kan bovendien gaan stinken als je veel zweet.”

Schoeisel

„Als de mussen dood van het dak vallen is het ook geen goed plan om op torenhoge hakken met bijvoorbeeld veel bandjes te balanceren. Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor iets minder vrouwelijk maar wel praktisch schoeisel. Dat hoeft niet gelijk een sneaker te zijn (want ook niet al te luchtig met warm weer). Ook minder geschikt zijn sandalen met veel bandjes en riempjes, want die gaan knellen en dan moet je vrezen voor het ’rollade-effect’ bij opgezwollen voeten.

Ideaal bij temperaturen boven de 30 graden zijn linnen of katoenen espadrilles waar je zo met blote voeten in stapt. En uiteraard slippertjes, maar die zijn niet overal op het werk toegestaan. Mocht het een muiltje of een dichte slipper betreffen dan is het weer een ander verhaal, dit mag namelijk vaak wel van veel werkgevers.

Aan de andere kant: als het zo enorm warm is mag er best een keer van de regels worden afgeweken, toch? Koningin Màxima maakte vorig jaar tijdens een werkbezoek in het buitenland namelijk ook een uitzondering toen ze haar pumps na het vliegen niet meer paste en snel in een paar meegebrachte designer jeans-slippers schoof. De consternatie was groot en ze haalde de krantenkoppen, maar haar nuchtere verklaring was gewoon dat ze haar pumps niet meer aan kon trekken vanwege de warmte!

Zomerproof zijn ook leren ballerina’s waarin eventueel gezwollen voeten nog wat extra ruimte krijgen en waarin je niet direct ziet dat de voeten verdikt zijn. Datzelfde geldt voor suède instappers of loafers die ook lekker meegeven en zodoende voor extra comfort zorgen.

Modetips bij warm weer

Draag zwart omdat dit de zonnestralen absorbeert

Draag natuurlijke materialen zoals linnen, katoen, bamboe en zijde

Draag wijde, luchtige kleding voor een luchtig gevoel en vermijd strakke items

Een maxi-jurk bevat wel veel stof maar is lekker luchtig

Draag een wielrenbroekje onder een jurkje om schurende dijen te voorkomen

Spray wat deospray op de dijen: ook dit voorkomt schuren tijdens het lopen

Stoffen met een print of dessin laten eventuele zweetplekken niet opvallen

Een hemdje onder de kleding zorgt ervoor dat de bovenkant een stuk minder ’plakt’

Een jumpsuit uit één stuk zorgt dat kleding niet trekt en op zijn plaats blijft

Een hoed is geen overbodige luxe want met name de scheiding op de hoofdhuid kan verbranden.

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.