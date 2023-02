’Als je stiekem een foto maakt van een BN’er, zorg dan dat je flits niet aanstaat’

Geen bal aan

Wendy (49): „Ik werk op zo’n ellendig modern kantoor vol flexplekken waar je op een bal moet zitten, want dat schijnt goed voor je te zijn. Bij het opstaan verloor ik mijn evenwicht en kwam met een harde bonk op de grond terecht. Waarschijnlijk hebben meerdere collega’s mijn onderbroek gezien. De bal rolde weg, maaide een toevallig aanwezige dreumes tegen de grond, die kans zag een peperduur ledscherm mee te slepen in haar val, maar zelf gelukkig ongedeerd bleef. Wat is er eigenlijk mis met een normale kantoorstoel?”

Hoezo, handig?

Mariken (61): „De eerste keer bij een drive-thru restaurant had ik geen idee hoe het werkte en heb ik mijn bestelling doorgegeven aan wat later een meterkast bleek te zijn. Een stukje verderop ontdekte ik de speaker pas. Bij het loket stapte ik uit om de bestelling aan te nemen en kwam vast te zitten tussen het portier en de muur. In de keuken kwamen ze niet meer bij.”

Slechte naam

Maureen (40): „Een goede klant uitbundig begroeten met een ’Hé, Diana, wat leuk je weer te zien!’ om even later te beseffen dat ze Ingrid heet. Zie daar maar eens elegant uit te komen.”

Kráááááák!

Aukje (46): „Bij een bespreking maakte mijn buik zo’n herrie dat het leek alsof ik een tractor aan het verteren was. Je weet dat het mensen stoort als ze je hun pakje crackers toeschuiven. Maar weet je hoeveel lawaai het eten van een cracker maakt als de mensen om je heen in stilte de kwartaalcijfers zitten te bestuderen? Ik heb me zelden zo slecht op mijn gemak gevoeld.”

Score!

Rebecca (36): „Op mijn achttiende speelde ik op een redelijk hoog niveau voetbal. Ze hadden alleen nooit tegen me moeten zeggen dat er een scout langs de lijn stond. Ik wilde indruk maken, adrenaline tot mijn kruin, ik vlóóg over het veld en scoorde een schitterende goal… in eigen doel. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen, complete blackout. Ik wilde het veld wel af kruipen.”

Betrapt

Chayenne (43): „Als je stiekem een foto wilt maken van een bekende Nederlander, zorg dan dat je flits niet aanstaat. Sorry, Jeroen van der Boom.”

De bitch belt

Selly (51): „Ik kon mijn telefoon niet meer vinden, dus belde mijn teamleider me in de hoop dat hij zo te traceren zou zijn. Ik was even vergeten dat ik haar nummer The bitch is back als ringtone had gegeven. Gelukkig is ze te jong om Elton John te kennen.”

Liftleed

Fenna (38): „Op het bruidsfeest van wederzijdse vrienden belandde ik in een lift met mijn ex en zijn nieuwe vriendin. En die lift liep vast. Zij had geen idee wie ik was en stond hem te bepotelen alsof ze ter plekke met hem van bil zou gaan. Hij keek heel moeilijk en vooral niet naar mij. Langste kwartier van mijn leven.”

Goed bezig

Marloes (50): „Op een of andere manier heb ik mijn fitbit aan mijn socials gekoppeld en krijg dat niet meer teruggedraaid. Zodat nu al mijn vrienden en kennissen weten dat ik in plaats van 10.000 stappen per dag soms nog niet aan de 200 kom. Je kent dat wel: zondag, nieuwe serie op Netflix, het enige loopje is naar de koelkast. Maar om dat nou met de wereld te delen!”

Pisteryland

Priya (34): „Veel biertjes drinken en dan fanatiek springen op een goed nummer is een gevaarlijke combinatie: ik plaste in mijn broek. Niet heel veel, maar om geen enkel risico te nemen holde ik rechtstreeks naar het meer en sprong erin. Geen plasvlek meer te zien, maar het was een lange, lange dag in natte kleren en soppende schoenen.”

Lelijke opmerking

Aïsha (38): „Tijdens een personeelsfeest waarbij je je partner mocht meenemen had ik al wat gedronken, toen ik besloot een aardige collega te waarschuwen met de onvergetelijke woorden: ’Dat lelijke mokkel zit achter je aan, kijk je uit?’ Waarop hij ijzig antwoordde: ’Dat is mijn vrouw.’”

Lange zit

Shirley (49): „Voor mijn werk was ik op een symposium. Ik koos een plek voor in de zaal. Laptop open, notitieblok en pen paraat, ik was er helemaal klaar voor. Bleek dat ik bij de verkeerde spreker zat. Het was niet heel druk, ik vond het lullig om weg te lopen en stiekem wegglippen was er niet bij met al mijn spullen. Het was een lange zit, die verhandeling over ’Modeling of protein-ligand and protein-protein recognition’.”

Bikinishow

Stéphanie (49): „Door een file was ik laat op kantoor, de klant zat al te wachten. Ik startte mijn presentatie alvast op, terwijl ik koffie voor de dames en heren ging halen. Het kostte even tijd om al hun cappuccino’s uit het apparaat te krijgen, dus toen ik met een vol dienblad terugkwam, zaten ze al zeker vijf minuten naar mijn vakantiefoto’s te kijken. Waaronder moi in een bikini die mijn zwembandjes heel goed liet uitkomen. Verkeerde slideshow geopend… Zij vonden het geweldig, ik minder.”

Horde mannen

Aafke (31): „In de pauze van een concert ging ik even plassen bij de heren, omdat er een rij bij de dames stond en het bij de mannen stil was. Alleen kreeg ik nooit meer de kans ongezien uit het hokje te stappen. Ineens kwam er een horde mannen binnen! Die avond geleerd: er zijn maar weinig kerels die hun handen wassen na het plassen. En de gesprekken in het herentoilet gaan ook echt helemaal nergens over. Een kwartier lang moeten schuilen in een mannen-wc voelde als drie dagen.”

Hoge nood

Tanja (41): „De nieuwe buren hielden een feestje voor de omwonenden. Hun huis kon zo in een woonmagazine. Ik dronk spa rood, omdat ik gewoon wíst dat ik rode wijn op hun witte bank zou morsen. Maar van al dat water moest ik plassen en kwam terecht in de hel: een hypermodern toilet met touchscreens, waarvan de deksel niet openging. Ik had geen idee hoe het werkte en moest zo nodig dat ik er misschien iets te hard aan heb getrokken. Het klonk in ieder geval of er iets brak. Wie doet er nu op een feestje een kinderslot op de wc? Het slot kostte een paar tientjes, de nieuwe designerbril in een speciale maat was 140 euro.”

Coïtus interruptus

Patricia (56): „Man en ik lagen op de bank te vozen in de goddelijke wetenschap dat de pubers allebei een slaapfeestje hadden. Komt de jongste onverwacht thuis omdat ze spullen is vergeten en ’OMG, jullie moeten echt even deze vette TikToks zien die we hebben gemaakt!’ Onder het plaid hing mijn slip om m’n enkels. We moeten er heel verkrampt hebben uitgezien. Toen onze jongste weer naar haar vriendinnen was, was de lust vervlogen. Maar de slappe lach hebben is óók leuk.”

Die tut

Carla (29): „Op het 25-jarig huwelijksjubileum van mijn schoonouders had ik iets te veel gedronken en zitten roddelen over mijn schoonmoeder tegen een mij onbekende vrouw. Het bleek dus de zus van mijn schoonmoeder te zijn, speciaal voor de gelegenheid overgekomen uit Australië. Ze ging steeds koeler kijken, gek hè?”

Irma, niet Ilse

Irma (48): „Op onze bruiloft hield mijn schoonvader een dijk van een speech. Hij zat er lekker in en ging steeds meer improviseren. Wel een beetje jammer dat hij me tot drie keer toe aansprak met de naam van de ex van mijn kersverse echtgenoot. Je kon een speld horen vallen en mijn schoonmoeder sissend horen souffleren – het was pijnlijk maar ook hilarisch.”

Grote jongen

Karin (37): „Wat zeg je als je peuter keurig uit zichzelf op het toilet heeft geplast? ’Goed gedaan, jongen.’ Wel een beetje jammer dat het in een showmodel in de bouwmarkt was. Gelukkig verkochten ze er ook keukenrollen, schoonmaakdoekjes en plastic zakken.”

Kusje erop?

Muriël (58): „Bij de dierenarts stribbelde mijn hond nogal tegen, dus hield ik hem in mijn armen zodat hij zijn prik kon krijgen. Ik boog me voorover om hem een kus op zijn koppie te geven, maar zoende in plaats daarvan de hand van de dierenarts die hem net in zijn nekvel had gepakt. Hij deed alsof hij niets had gemerkt, wat het nóg raarder maakte.”

