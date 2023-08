Praat mee: Moeten vrouwen het eerste jaar na de geboorte van hun kind thuisblijven?

‘Moeder, blijf het eerste jaar bij je baby’, luidt een recente Instagrampost van verloskundige Beatrijs Smulders. In koeienletter pleit ze hiermee voor een zwangerschapsverlof van één jaar en roept ze haar volgers op om hier een petitie voor te ondertekenen.

Volledig afhankelijk

Smulders schrijft groot voorstander te zijn van parttime werkende moeders, maar niet binnen enkele weken na de bevalling. “Als een baby ter wereld komt, is hij onrijp: zijn zenuwsysteem en maagdarmkanaal zijn onvolgroeid, hij kan nog niet communiceren, heeft geen besef van tijd. Hij is volledig afhankelijk van het lichaam van zijn moeder.”

Het eerste levensjaar van het kind ziet ze daarom als een soort verlengde van de zwangerschap. “In plaats van de navelstreng krijgt hij de borst, de armen van de moeder komen in de plaats van de baarmoeder. Als een soort kangoeroe groeit hij zo nog een jaar door totdat hij sterk en rijp genoeg is. Daarom zeg ik altijd dat een zwangerschap twee jaar duurt: negen maanden in de buik en negen erop.”

Een baby is tot dat moment te kwetsbaar om zonder moeder of vader te zijn, sluit Smulders haar betoog af. “Daarom moet het zwangerschapsverlof in Nederland, net zoals in Scandinavische landen, worden uitgebreid tot 1 jaar, beide ouders kunnen hier naar keuze gebruik van maken.”

Stresshormonen

Eerder onderzoek van hoogleraar Medische Wetenschappen Carolina de Weerth ondersteunt de oproep van Smulders. Hieruit blijkt namelijk dat kinderen op de kinderopvang meer stresshormonen aanmaken dan wanneer zij thuis zijn.

“Probeer het eens vanuit het perspectief van het kind te bekijken”, zegt de Weerth tegen de Volkskrant. “Ineens zijn je ouders een hele dag weg en krijg je van een relatieve vreemde een stuk minder aandacht, omdat die leidster haar aandacht moet verdelen over veel meer kinderen.”

Lange termijn

Ook de hoogleraar pleit voor een éénjarig zwangerschapsverlof. “Uit vrijwel elke studie in mijn vakgebied blijkt dat baby’s het beste af zijn als ze hun ouders dichtbij hebben”, legt ze uit.

De Weerth geeft aan te begrijpen dat dit niet gemakkelijk gerealiseerd kan worden, maar dat de effecten op de lange termijn het waard zijn. “Gedragsproblemen, ziektes, criminaliteit, burn-outs, depressies; hoeveel kun je daarvan voorkomen als het stresssysteem van jonge kinderen zo sterk mogelijk wordt gemaakt door optimale zorg in het eerste jaar?”

“Bij investeringen in betere zorg voor baby’s zal het rendement minstens zo hoog zijn”, vult ze aan. “Hoe jonger je begint, hoe groter het effect op het leven. Het eerste jaar is een korte, extreem belangrijke periode. Je krijgt daarvoor als ouder geen tweede kans.”

