Daghoroscoop 20 maart - Komt er een liefdesverklaring, Tweelingen?

VANDAAG JARIG

Doordat je over financiële intuïtie beschikt en idealistisch en liefdadig bent ingesteld, kun je scoren onder alle omstandigheden. Deel de duwtjes in de rug, die je vanuit de kosmos krijgt, met degenen die minder bevoorrecht zijn. Romantiek kun je vinden in je naaste omgeving.

ZONDAG JARIG

Omring je met positief ingestelde mensen; negatieve geesten trekken je niet alleen mee in een negatieve spiraal, maar kunnen ook voor fysiek ongerief zorgen. Breid je vriendenkring uit (met échte vrienden), dat kunnen mensen uit het buitenland zijn of gelijkgestemden met wie je dit jaar gaat samenwerken.

RAM

Nu de lente begint neemt de mogelijkheid toe om aan projecten te werken die je persoonlijk belangrijk vindt. Je zult de komende weken meer geld en bezit kunnen verwerven. Alles hangt af van de manier waarop je jezelf presenteert.

STIER

Een ernstige toon bepaalt de periode die voor je ligt. Hard werken en discipline staan niet garant voor succes; je krijgt met harde concurrentie te maken. Er lijkt sprake van een onvermijdelijke confrontatie met iemand van belang.

TWEELINGEN

Er kunnen leuke dingen op de agenda staan, maar het kan je aan de lust ontbreken om er aan deel te nemen. Dwing jezelf om je aan je plannen te houden. Iemand kan amoureuze gevoelens voor je hebben, let maar eens op.

KREEFT

Slaap uit, zodat lichaam en geest tot rust komen. Maak een fikse wandeling en geniet van de omgeving terwijl de lentezon op je gezicht schijnt en de wind door je haren speelt. Kijk eens of tai chi of meditatie iets voor jou is.

LEEUW

Lusteloosheid kan een schaduw over dit weekend werpen, zeker als je deze week hard hebt gewerkt. Probeer enthousiasme op te brengen voor je omgeving. Voel je niet schuldig; volgende week kun je alles weer inhalen.

MAAGD

Er kan iets bijzonders gaan gebeuren. Je kunt het groene licht krijgen om te schitteren of vooruitgang te boeken. Wees gewoon jezelf, toon je integriteit, oorspronkelijkheid en originaliteit. Toon daarnaast initiatief en moed.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van een no-nonsense tendens die het je makkelijk maakt te zeggen waar het op staat en tot zaken te komen. Een hangende juridische kwestie kan snel tot een goed einde worden gebracht.

SCHORPIOEN

Van nature ben je goed in staat het hoofd te bieden aan onaangenaamheden, maar voor de conflicten waarmee je momenteel te maken kunt krijgen, zul je willen onderduiken. Grijp die helpende hand als die wordt aangeboden.

BOOGSCHUTTER

De kosmos grossiert in energie op dit moment. Er kan een eind komen aan persoonlijke relaties, maar je professionele leven krijgt een opkikker. Laat je niet tegenhouden door iemands gebrek aan duidelijkheid.

STEENBOK

Je kunt in je haast iets zeggen waar je onmiddellijk spijt van krijgt. Geldzaken kunnen tot onenigheid leiden met een geliefde, tenzij je je uiterste best doet om dat te voorkomen. Plezier jezelf door je leven te kruiden met variatie.

WATERMAN

Het accent ligt dit weekend op huis en gezin. Let op je woorden en de klank van je stem. Probeer niet om naasten in bedwang te houden door te vloeken, want dat leidt slechts tot opwinding en spanningen.

VISSEN

Nu er astrologisch een nieuw jaar begint, neemt het levenstempo toe. Je krijgt over een aantal zaken meer te zeggen en zult vaker moeten spreken en luisteren dan anders. Noteer alle creatieve ideeën die in je opwellen.

