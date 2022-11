Zou jij kunnen stoppen met het eten van vlees?

Onlangs verscheen het State Action Climate Action Report. Dit rapport bespreekt hoe het staat met het terugbrengen van de wereldwijde uitstoot van het broeikasgassen. Het doel is om in 2030 deze broeikasgassen te hebben gehalveerd, zodat de temperatuurstijging beperkt wordt tot 1,5 graden boven normaal. Om dit te behalen is het nodig dat mensen niet meer dan twee keer per week vlees gaan eten.

Klimaatdoelen

Behalve dat het goed is voor je gezondheid, is het minder eten van vlees essentieel om de klimaatdoelen, die onder andere in het rapport worden genoemd, te halen. Onderzoekers vinden namelijk dat de wereldbevolking lang niet genoeg doet om de planeet van haar ondergang te redden, terwijl het mensen steeds makkelijker wordt gemaakt om het stukje vlees te laten staan door de toenemende plantaardige alternatieven in supermarkten, snackbars en restaurants.

Vertrutting

Desondanks wordt dit op social media toch weer als betuttelend gezien. De adviezen van experts om de wijze van leven van anderen te bepalen, lijkt bij veel mensen in het verkeerde keelgat te schieten. Daarbij komt het op sommigen over dat veganisme als de gezondste levensstijl wordt gezien, terwijl velen daar toch aan twijfelen. Twee keer per week vlees is voor sommige Nederlanders niet genoeg.

Reacties op Twitter

Erik vindt veganisme niet gezond en prijst zich veel gezonder met een normale, kleine portie vlees.

Boukje maakt zelf wel uit wat ze eet, dat bemoeiachtige gedrag moet ophouden.

Sylvia ziet deze dag als een alternatieve dierendag en zal dus geen vlees eten op deze dag.

Praat mee

Zou jij maar twee keer per week vlees kunnen eten? Of misschien zelfs helemaal stoppen met het eten vlees in het belang van de dieren en het milieu? Of vind jij het onzin om je biefstukje te laten staan? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina!

