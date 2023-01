Janneke (41): ’Oprechte aandacht is schaars tegenwoordig’

Modern

Simone Sauter (39) is een PR-consultant, getrouwd en heeft twee kinderen van 3 en 2. Ze vindt de moderne tijd top.

„Sinds vijf jaar woon ik in Nederland. Ik kom uit Duitsland en ben voor de liefde verhuisd. Door het internet kan ik mijn werk blijven doen; ik heb klanten over de hele wereld. Mijn opa en oma emigreerden na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika en voor communicatie met vrienden en familie waren zij afhankelijk van brieven. Soms deden die er wel zeven weken over! Telefoneren was niet te betalen.

Ik heb zelf een jaar in Australië gewoond en onderhield in die tijd moeiteloos contact via Skype. Ook met mijn ouders, die nog wel in Duitsland wonen, heb ik vrijwel dagelijks contact. We zien elkaar zo’n zeven keer per jaar, tussendoor bellen we en stuur ik filmpjes en foto’s van de kinderen. We voeden hen tweetalig op en daarnaast leren ze nu via een app hun eerste Engelse woorden. Als onze dochter iets wil weten, roept ze bijvoorbeeld naar onze Google Assistant: ‘Alexa, welk geluid maakt een hondje?’

Wij moesten vroeger alles opzoeken in een encyclopedie. Mijn ouders wilden niet meteen aan een internetverbinding. ‘Dat hebben wij toch niet nodig,’ zeiden ze. Ik kan me inmiddels geen leven zonder voorstellen. Natuurlijk heeft de moderne technologie ook negatieve kanten. Fake nieuws bijvoorbeeld; je kunt lang niet alles geloven wat je op het internet vindt. Maar dat we nu razendsnel weten wat er in de wereld speelt en dat ik door social media met mijn vrienden over de hele wereld contact kan houden, vind ik een enorm pluspunt.”

Janneke de Kler (41) werkt als trouwambtenaar, podcastpresentator en dichter, heeft een relatie en twee kinderen van 15 en 13. Zij vindt dat vroeger alles beter was.

„Ik zou wel weer terug willen naar vroeger, en dan het liefst het tijdperk van voor de smartphone. We hadden toen minder contacten en leefden langzamer en minder gehaast voor mijn gevoel. Ons brein is zo overprikkeld. Ik ben best een kluizenaar, maar gebruik wel sociale media en WhatsApp; daar ontkom je niet aan. Ik heb het internet ook voor mijn werk nodig. Een tijdlang heb ik een ouderwetse Nokia zonder social media gehad; daar kon ik alleen mee appen. Maar ik vond het toch te onhandig, dus nu heb ik weer een smartphone.

In mijn vrije tijd lees ik veel. Daarnaast hou ik van fietsen en wandelen. Ik leef het liefst in het moment en denk dat we dat te weinig doen. We maken tegenwoordig ook overal foto’s van. Ik neem het liever echt in me op wat ik zie. Onze dochters zoeken de drukte op school en met vriendinnen op, maar als ze hier thuis zijn, lezen ze graag. Ze verslinden boeken, ik denk ook omdat ik hun schermtijd heb beperkt tot twee uur per dag. Als dat voorbij is, moeten ze iets anders doen en vaak wordt dat dus lezen.

Voor mijn gevoel waren verbindingen vroeger veel dieper. Ik neem, ook in mijn werk, graag de tijd voor woorden. Het liefst stuur ik handgeschreven brieven. Oprechte aandacht is schaars tegenwoordig. Vroeger leunde je noodgedwongen meer op de gemeenschap om je heen. Dat was heel overzichtelijk en minder oppervlakkig dan de vriendschappen die nu voornamelijk online worden onderhouden.”

