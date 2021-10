Moeten scholen zelf voor een gezonde lunch zorgen?

De overheid werkt actief aan het terugdringen van overgewicht onder jongeren. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 12,6% van de kinderen van 4 t/m 12 jaar overgewicht had in 2019/2020. In de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar is dit 15,4% van de kinderen.

In 2040 hoopt de overheid dit teruggedrongen te hebben tot 9,1% of lager, zoals beschreven is in het Nationaal Preventieakkoord. Onderdeel hiervan is het voorzien van gezonde lunches door scholen.

Lunch op school

In de huidige situatie nemen kinderen op de meeste scholen hun eigen lunch mee als ze overblijven. Volgens het Voedingscentrum kan het voorbereiden van een lunchtrommel best een opgave zijn voor ouders: het eten moet zonder koelkast tot de lunchtijd lekker en goed blijven.

Twee onderzoeksprojecten van de Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de effectiviteit van door school verstrekte lunches geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de kinderen meer groente, fruit en volkorenbrood aten dan voorheen. Ook drinken ze meer melk en water dan suikerhoudende sapjes. Het onderzoek bleek succesvol in het terugdringen van het BMI en de buikomtrek.

Zeker als de gezonde lunch op school gecombineerd wordt met extra beweegactiviteiten, denken onderzoekers dat een nationale invoering kan bijdragen aan het halen van de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord.

Afwegingen

Bij een door school verstrekte lunch komen kosten kijken. Het RIVM constateert dat ouders bereid zijn om €1,75 per dag per kind mee te betalen aan een lunch op school. Dat bedrag is echter niet hoog genoeg om de volledige kosten voor de lunch te dekken, aangezien die €2,40 per dag per kind bedragen. Het is niet voor alle ouders haalbaar om deze kosten te betalen, dus moet er financiële ondersteuning vanuit de school of overheid komen.

Deze kosten kunnen voor scholen, die vaak al krappe budgetten hebben, problematisch zijn, net zoals de coördinatie van deze lunches. In een interview met Het Parool liet Marijke van Amersfoort, directeur van basisschool Samenspel in Amsterdam Zuidoost, weten dat zij geen kantine of keuken op school heeft. Zij vraagt zich af hoe ze het voor elkaar moet krijgen om deze lunches te coördineren voor al haar leerlingen.

