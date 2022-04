Daghoroscoop 6 april - Vertrouw op je intuïtie, Stier!

VANDAAG JARIG

Komend levensjaar verwerf je meer inzicht in de diepere betekenis van ons bestaan. Ook als je elke vorm van religie hebt afgezworen, krijg je meer begrip en misschien ook waardering voor het geloof. Veel Rammen hebben zich al op het spirituele pad begeven en dat kan ook jou overkomen.

RAM

Je kunt je slecht op je gemak voelen en vermoeden dat er iets niet in orde is. Iemand die dichtbij jou staat kan treurig zijn of vreemde verschijnselen openbaren. Degenen die in een nieuwe baan zijn begonnen zullen vriendelijke gezichten treffen.

STIER

Als je achterdochtig bent of onzeker of aan een bepaald verzoek moet voldoen, dan is er waarschijnlijk iets mis mee. Controleer referenties en vertrouw op jouw intuïtie. Blijf vanavond liever thuis dan aan de rol te gaan.

TWEELINGEN

Iemand kan je informeren over een gerucht dat over jou de ronde doet en je kunt beseffen dat het niet ver naast de waarheid is. Geef geen commentaar. Een gesloten contract kan frauduleus blijken. Houd mensen aan hun woord.

KREEFT

Kleine zorgen die in je hoofd rondspoken kunnen te herleiden zijn tot wantrouwen. Ongelukkigerwijs krijg je te maken met andermans fouten en zelfzuchtigheid. Leg je erbij neer dat mensen zijn zoals ze zijn en ontspan.

LEEUW

Het kan vandaag een hele opgave zijn om het huis te verlaten en aan het werk te gaan. Je zit misschien niet lekker in je vel. Autobezitters kunnen voor een dure reparatie komen te staan. Houd er rekening mee dat niet iedereen eerlijk is.

MAAGD

Neem eens een dag vrij en geniet van het leven. Doe iets waar je al lang zin in hebt en betrek daar geen anderen bij. Goede momenten met jouw partner zullen je nieuwe levenslust bezorgen. Vrijgezellen moeten niet te wild fantaseren.

WEEGSCHAAL

Kom snel in actie als je een fout hebt gemaakt. Schort een overeenkomst liever op dan te broeden op twijfel, verdenkingen of verwarring. Zeg het, als je niet onder druk gezet wilt worden en sta niet toe wat je echt niet wilt.

SCHORPIOEN

Een positieve dag. Je kunt nuttige ervaringen opdoen, nieuwe vrienden maken en medewerkers aantrekken. Vrijgezellen krijgen leuke invitaties; gehuwden zullen reisplannen maken of plannen om samen in zaken te gaan.

BOOGSCHUTTER

Jouw onderbewustzijn kan op hoge toeren draaien. Hoewel je het niet kunt benoemen, bezorgt iets je een onaangenaam gevoel. Om je heen lijkt sprake van onevenwichtigheid. Blijf rustig als je iets kwijt bent en beschuldig niemand.

STEENBOK

De wens alles te halen uit de bronnen en middelen die beschikbaar zijn, verhoogt jouw kans op succes. Zonder goede opleiding wordt het echter lastig onderscheid te maken tussen realiteit en wensdenken. Wees verstandig en bij de tijd.

WATERMAN

Controleer afspraken en instructies; berichten kunnen verkeerd zijn overgebracht. Je zult er weinig behoefte aan hebben de aandacht te trekken. Angst of twijfel moet geanalyseerd worden om jezelf beter te begrijpen.

VISSEN

Het kan een fikse kluif zijn om je verplichtingen te combineren met je privéleven. Misschien moet je toch eens kiezen voor het laatste. Financiële zaken kunnen soepel verlopen; een gezamenlijke investering is goed voor jouw toekomst.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!