Vind jij het terecht dat RTL de uitzendingen van The Voice meteen stopzet?

RTL liet in een verklaring weten dat de uitzendingen van The Voice of Holland vooralsnog worden opgeschort totdat er meer duidelijkheid is. Ze geven aan diep geschokt te zijn en dat de ernstige aantijgingen niet bekend waren bij RTL. Bandleider Jeroen Rietbergen heeft toegegeven dat hij zich bij het programma schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Hij heeft spijt en is per direct opgestapt, meldt BNNVARA.

#BOOS

Tim Hofman, de presentator van het online programma BOOS, geeft aan dat hij met zijn team al een langere tijd bezig is met dit schandaal en dat er aanstaande donderdag een BOOS-aflevering online komt gewijd aan dit onderwerp.

Heel Nederland is in rep en roer door dit schokkende nieuws en iedereen heeft zijn of haar mening klaar. Ilona is van mening dat de gedachten nu moeten zijn bij de slachtoffers.

