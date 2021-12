Beleggen spannend? Met deze tips kun je beginnen!

„Houd bij beleggen altijd de vier D’s aan”, zegt Koen Bender, oprichter van vermogensbeheerder Junior Beleggen. Die staan voor Duurzaam, Diepgang, Divers en Discipline.

Beleggerstrainer Peter Siks van Saxo Bank heeft drie gouden stelregels voor beginnende beleggers. Hij raadt aan altijd te letten op spreiding, lage kosten en een lange adem. Als je deze tips samenvoegt, kom je tot vijf belangrijke adviezen, waarmee beleggen bijna niet meer mis kan gaan.

Beleggen doe je voor de lange termijn. „De eerste D staat voor duurzaam. Beleggen moet je nooit doen met geld dat je in de komende maanden of zelfs jaren nodig hebt”, zegt Bender. Voor wanneer beleg je dan wel? Hoe verder in de toekomst, hoe beter, zegt Siks, die beleggers dus vooral aanraadt een ’lange adem’ te hebben. „Denk echt aan 25, 30 jaar. Beleggen moet je niet een jaartje uitproberen. Je kunt in dat jaar ook toevallig 6% verlies maken, maar daardoor moet je je niet uit het veld laten slaan. Uit onderzoek blijkt dat als je het minimaal 15 jaar volhoudt met een brede portefeuille, je eigenlijk altijd winst maakt.” Spreid je kansen. „Koop nooit maar één aandeel, maar verschillende”, zegt Bender. „Je kunt het jezelf makkelijk maken door te kiezen voor een etf, dat is een soort mandje waarin diverse aandelen zitten.” Er bestaan zelfs etf’s waarin bijna alle bedrijven van over de hele wereld zijn opgenomen, zoals de MSCI World Index”, tipt Siks. „Dat is optimaal voor beginners. Vind je dat nou wat saai, dan kun je daarnaast ook een deel van je geld in een specifieke etf stoppen die bij jouw persoonlijke voorkeuren past. Zo zijn er etf’s met alleen duurzame bedrijven, of bijvoorbeeld bedrijven in de cybersecurity. Zo geef je je portefeuille iets meer kleur en smaak.” Ook bij het inleggen is spreiden goed. „Zelfs als je nu €10.000 hebt waarmee je wilt beleggen, dan zou ik dat uitspreiden over een heel jaar”, zegt Siks. „Dan koop je als de prijs hoger en lager is en spreid je dus al risico’s. Maandelijks een bedrag inleggen is natuurlijk ook helemaal goed.” Verdiep je in de bedrijven waarin je investeert. „De derde D staat voor diepgang. Weet in wat voor bedrijven je belegt. Je hoeft niet tot achter de komma de resultaten te kennen, maar wel een beetje weten wat ze doen en wat de toekomstplannen zijn. Zo let ik er voor Junior Beleggen op dat een bedrijf een positief effect op de toekomst heeft, dus maatschappelijk verantwoord onderneemt en de planeet niet kapot maakt. Ik denk ook dat die bedrijven uiteindelijk winstgevender zullen zijn”, zegt Bender. Je kunt ook adviezen opvolgen van zogenoemde finfluencers, mensen die op sociale media of bijvoorbeeld in podcasts advies geven over beleggen. Maar ook hier is diversiteit belangrijk: ga nooit blind af op de tips van één adviseur. Hou vol. „De laatste D staat voor discipline, volhouden”, zegt Bender. „Laat je niet uit het veld slaan als de koersen een keer dalen. Blijf maandelijks een bedrag inleggen. Na een tijdje groeit dat toch uit tot een mooi vermogen.” Dat vindt ook Siks. „Eigenlijk zou ieder huishouden moeten beleggen. Neem bijvoorbeeld de helft van het bedrag dat je normaal gesproken zou sparen en beleg dat, om iets op te bouwen voor de toekomst.” Let op de kosten. Er bestaan gratis beleggingsapps zoals Degiro, BuxZero en Saxo Bank waarmee je heel makkelijk zelf kunt beleggen, ook met kleine bedragen. Wel betaal je vaak voor het kopen en verkopen van aandelen of etf’s. Een van de redenen waarom vrouwen gemiddeld genomen beter presteren op de beurs, is omdat zij minder transacties doen en dus minder vaak deze kosten betalen. Minder is meer dus! „Als je etf’s koopt, heb je eigenlijk al een professioneel beheerde portefeuille tegen hele lage kosten”, zegt Siks.„Dat is dus een veilige keuze.”

Goed moment?

Maar is het nu eigenlijk wel een goed moment om te beginnen? Aandelenkoersen zoals de AEX (waarin de grootste bedrijven van Nederland zijn opgenomen) staan behoorlijk hoog. Kun je niet beter wachten totdat de markt weer inzakt?

Bender en Siks vinden van niet. „Het enige moment dat beter is om te beginnen dan vandaag, is gisteren”, zegt Bender zelfs. „Je weet nooit wanneer de beurs op zijn laagst staat. Als je dus gespreid inlegt, bijvoorbeeld elke maand, dan zit je altijd goed”, zegt Siks.

Cryptomunten

En cryptomunten dan? De laatste jaren zagen eigenaren van cryptomunten zoals de bitcoin hun portefeuille flink in waarde toenemen. Maar deze waarde keldert ook wel eens flink.

Je kunt een deel van je geld best in crypto stoppen, maar weet wel dat dit risicovoller is dan in een brede wereldindex met heel veel verschillende aandelen. Stop dus nooit al je spaargeld in één cryptomunt.