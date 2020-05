Merlijn (17) werkt in de supermarkt: Het lijkt soms wel oorlogsgebied

Ⓒ EIGEN BEELD

Merlijn van Lieshout (17) uit Mierlo werkt sinds vorig jaar juni in een supermarkt. Geen vuiltje aan de lucht in het begin, maar door de coronacrisis is alles anders. Van hamsterende klanten tot scheldende bezoekers: ze heeft alles voorbij zien komen. „Mijn ouders vinden het heel rot voor me.”